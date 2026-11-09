லோ பட்ஜெட்டில் இன்பச் சுற்றுலா: தனுஷ்கோடி போகலாம் வாங்க...
லோ பட்ஜெட்டில் இன்பச் சுற்றுலா: தனுஷ்கோடி போகலாம் வாங்க...
ADDED : நவ 08, 2026 12:31 PM
ராமேஸ்வரம்:
சுற்றுலா என்றாலே சிறுவர் முதல் பெரியவர் வரை குதுாகலம் தான். அதுவும் கையை கடிக்காத பட்ஜெட்டில் இன்பச் சுற்றுலா செல்ல வாய்ப்பு கிடைத்தால் இரட்டிப்பு மகிழ்ச்சியே. இதற்கு நம்மூர் அருகே உள்ள ராமேஸ்வரம், தனுஷ்கோடி தான் பொருத்தமான இடம்.
ராமாயண வரலாற்றில் தொடர்புடைய ராமேஸ்வரம் தீவில் கண்ணுக்கு விருந்தளிக்கும் எழில்மிகு தனுஷ்கோடி, ஓலைக்குடா பீச், பாம்பன் குந்துகால் கடற்கரையில் சுவாமி விவேகானந்தர் நினைவு மண்டபம், ராமேஸ்வரத்தில் ராமநாதசுவாமி கோயில், அக்னி தீர்த்த கடற்கரை, ராமேஸ்வரம் அருகே பேக்கரும்பு எனுமிடத்தில் முன்னாள் ஜனாதிபதி அப்துல்கலாம் தேசிய நினைவகம் உள்ளிட்ட பல இடங்கள் உள்ளன.
மதுரை டூ ராமேஸ்வரத்திற்கு 15 நிமிடத்திற்கு ஒருமுறை அரசு பஸ் போக்குவரத்தும், தினமும் காலை 6:00 மணி, மதியம் 1:00 மணி, மாலை 6:20 மணிக்கு பாசஞ்சர் ரயில் சேவையும் உள்ளது. ராமேஸ்வரம் வரும் வழியில் பாம்பன் கடல் மீது அமைந்துள்ள தேசிய நெடுஞ்சாலை பாலம், நுாற்றாண்டு விழா கண்ட ரயில் பாலம், 2025ல் அமைத்த புதிய ரயில் பாலம் மற்றும் மன்னார் வளைகுடா கடல், அதற்குள் அமைந்துள்ள தீவுகளை கண்டு ரசிக்கலாம்.
ராமேஸ்வரம் கோயில் அக்னி தீர்த்த கடலில் நீராடி, கோயிலுக்குள் உள்ள 22 தீர்த்தங்களில் நீராடி ராமநாதசுவாமி, பர்வதவர்த்தினி அம்மனை தரிசனம் செய்தால் பாவங்கள் நீங்கி புண்ணியம் சேரும் என்பது ஐதீகம். இக்கோயிலில் இருந்து 300 மீ.,ல் ஓலைக்குடா பீச் உள்ளது. இங்கு படகு சவாரியும் செய்யலாம். கடல்சார் உணவுகளை சாப்பிடலாம்.
இதன்பின் 62 ஆண்டுகளுக்கு முன் புயலில் சிக்கி சின்னாபின்னமாகிய தனுஷ்கோடி சர்ச், ரயில்வே கட்டடங்கள், அழகிய கடற்கரையை கண்டு ரசிக்கலாம். மேலும் இங்கிருந்து 5 கி.மீ., ல் உள்ள அரிச்சல்முனை கடற்கரைக்கு சென்று அங்கு ஆர்ப்பரிக்கும் கடல் அலை, அழகிய கடற்கரை கண்களுக்கு விருந்தளிக்கும். மனதை இதமாக்கும். இதற்கு அரசு பஸ் கட்டணம் ரூ.30.
ராமாயண வரலாற்றில் தனுஷ்கோடியில் இருந்து இலங்கைக்கு வானர சேனைகள் அமைத்த பாலத்தை உயரமான மணல் திட்டில் (கெந்தமாதன பர்வதம்) நின்றபடி ஸ்ரீ ராமர் பார்வையிட்ட இடத்தில், ‘ராமர் பாதம் கோயில்’ உள்ளது. இக்கோயில், ராமேஸ்வரம் கோயிலில் இருந்து 2 கி.மீ.,ல் உள்ளது. இங்கு ஆட்டோவில் சென்றுவர கட்டணம் ரூ. 300.
அமெரிக்கா சிகாகோவில் இருந்து கப்பலில் பாம்பன் குந்துகால் கடற்கரைக்கு சுவாமி விவேகானந்தர் வந்திறங்கிய இடத்தில் பிரம்மாண்டமான நினைவு மண்டபம் உள்ளது. இங்கு அவரது வாழ்க்கை வரலாறு குறித்த படங்கள், தியான மண்டபம், 7 அடி உயரத்தில் வெண்கல சிலை உள்ளது. இது ராமேஸ்வரத்தில் இருந்து 12 கி.மீ.,ல் உள்ள நினைவு மண்டபத்திற்கு ஆட்டோவில் சென்று வர ரூ. 600 முதல் 800 வரை கட்டணம் வசூலிக்கின்றனர்.
இங்கு வனத்துறை சுற்றுலா படகு சவாரியும் உள்ளது. மன்னார் வளைகுடா கடலில் உள்ள குருசடை தீவை கண்டு ரசிக்கலாம். ஒரு நபருக்கு கட்டணம் ரூ.300.
ராமேஸ்வரம், பாம்பன் குந்துகால் இடையே பேக்கரும்பு எனுமிடத்தில் முன்னாள் ஜனாதிபதி அப்துல்கலாம் தேசிய நினைவகம் உள்ளது. இங்கு அப்துல்கலாம் வாழ்க்கை வரலாற்று புகைப்படங்கள் மற்றும் அப்துல்கலாம், பிரதமர் வாஜ்பாய், விஞ்ஞானிகளுடன் பொக்ரான் அணுகுண்டு சோதனை நடத்திய பகுதியை காணும் சம்பவத்தை மெழுகு சிலைகள் மூலம் தத்ரூபமாக வடிவமைத்துள்ளனர். இதனையும் கண்டு ரசிக்கலாம். அனுமதி இலவசம்.
எனவே, ராமேஸ்வரம் தீவுக்கு குடும்பத்துடன் லோ பட்ஜெட்டில் இன்ப சுற்றுலா சென்று வாருங்கள். புனித தலங்களை தரிசித்து கடலில் படகு சவாரி, கடல் அழகை கண்டு ரசிக்கலாம்.