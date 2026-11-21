UPDATED : நவ 20, 2026 05:48 PM
ADDED : நவ 20, 2026 05:46 PM
ராமநாதபுரம்: ராமநாதபுரம் நகர், கலெக்டர் அலுவலகம் அருகே ராமேஸ்வரம் ரோட்டோரம், சோத்துாருணி, சித்தார்கோட்டை, திருப்பாலைகுடி பகுதிகளில் நவ., 17 முதல் காகங்கள் மட்டுமின்றி நாட்டு கோழிகள் அதிகளவில் இறந்து வருகின்றன.
இதுவரை இப்பகுதிகளில் மட்டும் 200க்கும் மேற்பட்ட காகங்கள் இறந்துள்ளன. துாய்மைப்பணியாளர்கள் இறந்த காகங்களை சேகரித்து கால்நடை பராமரிப்புத்துறையினர் அறிவுறுத்தலின்படி குழி தோண்டி புதைக்கின்றனர்.
இதுகுறித்து ராமநாதபுரம் கால்நடை பராமரித்துறை அதிகாரிகள் கூறியதாவது: இறந்த காகங்கள் சிலவற்றின் உடல் உறுப்புகளை எடுத்து ஆய்வகத்திற்கு அனுப்பியுள்ளோம். முதற்கட்ட ஆய்வில் சாதாரண தோல் நோய் என தெரிய வந்துள்ளது. தொடர்ந்து காகங்கள் மட்டும் இறந்து வருவதால் மற்றொரு ஆய்விற்காக மாதிரிகளை எடுத்து சென்னைக்கு அனுப்பியுள்ளோம். பறவை காய்ச்சல் பாதிப்பாக இருந்தால் பிற பறவைகளும் இறந்திருக்கும். அவ்வாறு இல்லாமல் காகங்கள் மட்டுமே இறக்கின்றன. எனவே மக்கள் அச்சப்பட தேவையில்லை என்றனர்.----