விவசாயிகள், அரசு பங்களிப்புடன் உழவர் உற்பத்தி நிறுவனம் அமைக்க முடிவு: மிளகாய், தென்னை சாகுபடியை ஊக்கப்படுத்த நடவடிக்கை
விவசாயிகள், அரசு பங்களிப்புடன் உழவர் உற்பத்தி நிறுவனம் அமைக்க முடிவு: மிளகாய், தென்னை சாகுபடியை ஊக்கப்படுத்த நடவடிக்கை
UPDATED : நவ 07, 2026 06:10 AM
ADDED : நவ 06, 2026 04:54 PM
ராமநாதபுரம்: ராமநாதபுரம் மாவட்டத்தில் மிளகாய், தென்னை சாகுபடியை ஊக்கப்படுத்தும் விதமாக சிறு, குறு விவசாயிகளின் வாழ்வாதரத்தை மேம்படுத்த அரசின் சம பங்களிப்புடன் புதிதாக உழவர் உற்பத்தி நிறுவனங்கள் துவங்க வேளாண் துறை நடவடிக்கை எடுத்துள்ளது.
மாவட்டத்தில் நெற்பயிருக்கு அடுத்தப்படியாக மிளகாய் 25 ஆயிரம் ேஹக்டேரிலும், தென்னை 8420 ேஹக்டேரிலும் சாகுபடி நடக்கிறது. இந்த சாகுபடியில் ஈடுபடும் சிறு, குறு விவசாயிகள் விளைச்சல் இருந்தும் எதிர்பார்த்த விலை கிடைக்காமல் பாதிக்கப்படுகின்றனர். இதையடுத்து கலெக்டர் சிவகுரு பிரபாகரன் உத்தரவில் சிறு, குறு விவசாயிகள் வாழ்வாதாரத்தை மேம்படுத்தும் வகையில் மூன்று புதிய உழவர் உற்பத்தியாளர் நிறுவனங்கள் அமைக்கப்பட உள்ளன.
இதன்படி தென்னை, மிளகாய் விளைச்சலுக்கு பிறகு மதிப்பு கூட்டுதல், சந்தைப்படுத்தல் குறித்து வேளாண் விற்பனை, வணிகத்துறை வழிகாட்டும் அமைப்பாக செயல்பட உள்ளது. ஒரு நிறுவனத்தில் 300 விவசாயிகள் பங்குதாரராக சேர வேண்டும். ஒருவர் முதலாம் ஆண்டு ரூ. 2000, இரண்டாம் ஆண்டு ரூ.1500 செலுத்த வேண்டும். இதே அளவில் அரசு சம பங்கீட்டு விவசாயிகள் செலுத்திய அதே தொகையை செலுத்தும்.
இந்த நிதியை மூலதனமாக கொண்டு உழவர் உற்பத்தியாளர் நிறுவனம் தங்களது வணிக பரிவர்த்தனைகளை மேற்கொள்ள வேண்டும். வேளாண்மை வணிக, விற்பனை துறை மூலம் தொழில் நுட்ப உதவிகள் வழங்கப்படும்.
ராமநாதபுரம் வேளாண்மை வணிக துணை இயக்குநர் கோபிகிருஷ்ணன் கூறுகையில், உழவர் உற்பத்தி நிறுவன பங்குதாரராக ஆர்வமுள்ள விவசாயிகள் சிட்டா, அடங்கல் நகல், வங்கி கணக்கு புத்தக நகல் ஆகியவற்றுடன் தங்கள் பகுதி வட்டார வேளாண் உதவி இயக்குநர், உதவி வேளாண்மை அலுவலர், உதவி தோட்டக்கலை அலுவலர் நேரில் தொடர்பு கொள்ளலாம்.
அல்லது ராமநாதபுரம் உழவர் சந்தை வளாகத்தில் செயல்படும் வேளாண் வணிக அலுவலகத்தை நேரிலோ அல்லது 94428 19421, 78458 47696 ஆகிய அலைபேசி எண்களில் அலுவலர்களை தொடர்பு கொண்டு பயன்பெறலாம் என்றார்.----