மான்கள் பாதிப்பு கண்மாய்களில் சீமைக்கருவேல மரங்கள் அகற்றப்படுவதால் வனப்பகுதியை தேடி அலையும் போது உயிரிழக்கும் மான்கள்
மான்கள் பாதிப்பு கண்மாய்களில் சீமைக்கருவேல மரங்கள் அகற்றப்படுவதால் வனப்பகுதியை தேடி அலையும் போது உயிரிழக்கும் மான்கள்
UPDATED : அக் 02, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 01, 2026 03:44 PM
திருவாடானை: ராமநாதபுரம் மாவட்டம் திருவாடானை தாலுகா கண்மாய்களில் சீமைக்கருவேல மரங்கள் அகற்றும் பணிகள் சுற்றுச்சூழலுக்கு நல்லது என்றாலும், மான்கள், மயில்கள் சந்திக்கும் உயிரிழப்புகள், பாதிப்புகள் கவலையை ஏற்படுத்தியுள்ளது. திருவாடானை தாலுகாவில் அடர்ந்துள்ள சீமைக்கருவேல மரங்களை வெட்டி அகற்றும் பணிகள் நடக்கின்றன. நிலத்தடி நீரை உறிஞ்சும் சீமைக்கருவேல மரங்களை அகற்றுவது விவசாயத்திற்கும் சுற்றுச்சூழலுக்கும் நல்லது தான். என்றாலும் அப்பகுதியில் வாழும் மான், மயில்கள் சந்திக்கும் பாதிப்புகள் கவலையை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
இத்தனை நாட்களாக இந்த கண்மாய்களில் இருந்த கருவேல மரங்களே மான், மயில் போன்ற உயிரினங்களுக்கு நிழலாகவும், தங்கும் இடமாகவும், பாதுகாப்பான புகலிடமாகவும் இருந்து வந்தன. தற்போது மரங்கள் வெட்டப்படுவதால் அவைகளுக்கு இருந்த தங்குமிடம் கேள்விக்குறியதாகியுள்ளது. உணவிற்கும், குடிநீருக்கும் வேறு வழியின்றி தவிக்கும் மான், மயில்கள் வனப்பகுதியை தேடி அருகில் உள்ள கிராமங்களுக்கும், நெடுஞ்சாலைக்கும் செல்லத் துவங்கியுள்ளன.
இப்படி உணவைத் தேடி அலையும் மான்கள் வேகமாக செல்லும் போது வாகனங்களில் மோதி உயிரிழக்கும் அபாயம் ஏற்பட்டுள்ளது. திருவாடானை பகுதியில் ஒரு மாதத்திற்குள் 10க்கும் மேற்பட்ட மான்கள் இறந்துள்ளன. நேற்று காலையில் கிழக்கு கடற்கரை சாலையில் புதுப்பட்டினம் அருகே ஒரு மான் வாகனத்தில் அடிபட்டு இறந்தது. இதே போல் மயில்களும் இறக்கின்றன. இது குறித்து சமூக ஆர்வலர்கள் கூறியதாவது:
சீமைக் கருவேல மரங்களை அழிப்பது மிகவும் அவசியமான நடவடிக்கை தான். அதில் மாற்று கருத்து இல்லை. அதே நேரத்தில் பல ஆண்டுகளாக வாழ்ந்து வரும் மான், மயில்களை பாதுகாக்க வேண்டும். விலங்குகளுக்கு உணவு தரக்கூடிய ஆல மரம், அரச மரம், புங்கை, பூவரசு போன்ற பல வகையான நாட்டு மரங்களை நட்டு வளர்க்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
நெடுஞ்சாலைகளில் முக்கிய இடங்களில் வன விலங்குகள் நடமாடும் பகுதி மெதுவாக செல்லவும் என்ற எச்சரிக்கை பலகைகளை வைத்து வாகனங்களின் வேகத்தை குறைக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். கருவேல மரங்களை அழிப்பது எந்த அளவிற்கு முக்கியமோ, அதே போல் மான், மயில்களை காப்பதும் அவசியம் என்றனர்.