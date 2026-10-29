உணவைத் தேடி வயல்களில் கூட்டமாக திரியும் மான்கள்

UPDATED : அக் 28, 2026 06:12 PM
ADDED : அக் 28, 2026 06:06 PM
திருவாடானை: திருவாடானை பகுதி வயல்களில் மான்கள் உணவை தேடி அலைவதால் பாதுகாப்பற்ற நிலை ஏற்பட்டுள்ளது. திருவாடானை தாலுகாவில் பல கண்மாய்களில் சீமைக்கருவேல மரங்கள் அகற்றும் பணிகள் நடந்து வருகிறது. இதனால் பல ஆண்டுகளாக பாதுகாப்பாக வாழ்ந்து வந்த மான்கள் அச்சமடைந்துள்ளன. கருவேல மரங்களின் மறைவுகளில் வசித்து வந்த மான்களுக்கு தற்போது அப்பகுதி அழிக்கப்பட்டு வருவதால் எங்கு செல்வது என்று தெரியாத நிலை உருவாகியுள்ளது.
இதனால் அருகிலுள்ள விளை நிலங்களை நோக்கி கூட்டமாக செல்கின்றன. உணவுக்காக அலையும் மான்களை கண்டு கிராம மக்கள் கவலையடைந்துள்ளனர். நேற்று முன்தினம் கோவனி கிராமத்தில் 25க்கும் மேற்பட்ட மான்கள் கூட்டமாக திரிந்ததை பார்த்து அப்பகுதி மக்கள் வியப்படைந்தனர். பொதுவாக மனித நடமாட்டம் இல்லாத போது நடமாடும் மான்கள் பகல் வேளையில் திரிகின்றன.
வயல்களில் வளர்ந்து வரும் பயிர்களை மேய்வதால் விவசாயிகள் கவலையடைந்துள்ளனர். மான்களை பாதுகாக்க வனத்துறையினர் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.