விவசாயிகள் கடன் பெறுவதில் தாமதம்

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ADDED : நவ 05, 2026 07:17 PM
ஆர்.எஸ்.மங்கலம்: ரூ. 75 ஆயிரத்திற்கு மேல் கடன் பெற்ற விவசாயிகளுக்கு கடன் தள்ளுபடிக்கான முழுமையான அரசாணை வெளியிடாதததால் தற்போது கூட்டுறவு சங்கங்களில் கடன் வழங்குவதில் தாமதப்படுத்துவதால் விவசாயிகள் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர்.
கூட்டுறவு சங்கங்களில் 5 ஏக்கர் வரை நிலம் வைத்துள்ள விவசாயிகள் பெற்ற கடன்கள் தள்ளுபடி செய்யப்படும் என்ற த.வெ.க., தேர்தல் வாக்குறுதி அளித்திருந்தது. அதைத் தொடர்ந்து தற்போது ரூ.75 ஆயிரம் வரை கடன் பெற்ற விவசாயிகளுக்கு முழு தள்ளுபடி அறிவிக்கப்பட்டு கூட்டுறவு சங்கங்களுக்கு சுற்றறிக்கை அனுப்பப்பட்டதன் அடிப்படையில் ரூ. 75 ஆயிரம் வரை கடன் பெற்ற விவசாயிகளுக்கு மாவட்டத்தில் தற்போது நடப்பாண்டிற்கான புதிய கடன்கள் வழங்கப்பட்டு வருகின்றன.
அதே நேரத்தில், ரூ.75 ஆயிரத்திற்கு மேல் கடன் பெற்ற விவசாயிகளுக்கு அறிவிக்கப்பட்ட தள்ளுபடிக்கான முறையான சுற்றறிக்கை சம்பந்தப்பட்ட கூட்டுறவு சங்கங்களுக்கு வழங்கப்படாததால் கடந்த ஆண்டில் ரூ.75 ஆயிரத்திற்கும் மேல் கடன் பெற்ற விவசாயிகளுக்கு தற்போது கடன் வழங்குவதை கூட்டுறவு சங்கங்கள் நிறுத்தி வைத்துள்ளன.
இதனால், புதிய கடன் பெற முடியாமல் கூடுதல் கடன் பெற்ற விவசாயிகள் பாதிப்படைந்துள்ளனர். எனவே, சம்பந்தப்பட்ட துறை அதிகாரிகள் தள்ளுபடிக்கான முறையான அறிவிப்பை கூட்டுறவு சங்கங்களுக்கு அறிவித்து, அனைத்து விவசாயிகளுக்கும் கடன் வழங்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என விவசாயிகள் வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளனர்.