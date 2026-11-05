கிழக்கு கடற்கரை சாலையில் இடையூறாக உள்ள முள் மரங்களை அகற்றக் கோரிக்கை
கிழக்கு கடற்கரை சாலையில் இடையூறாக உள்ள முள் மரங்களை அகற்றக் கோரிக்கை
UPDATED : நவ 04, 2026 06:12 PM
ADDED : நவ 04, 2026 06:10 PM
கீழக்கரை: ராமநாதபுரத்தில் இருந்து திருப்புல்லாணி, கீழக்கரை, சிக்கல், மேலச்செல்வனுார், சாயல்குடி வரை 65 கி.மீ.,ல் கிழக்கு கடற்கரை சாலையில் இடையூறாக வளர்ந்துள்ள சீமை கருவேல மரங்களால் தொடர் பாதிப்பு ஏற்படுகிறது.
கிழக்கு கடற்கரை சாலையின் இருபுறங்களிலும் ஆக்கிரமித்து வளர்ந்துள்ள முள் மரங்கள் டூவீலர் ஓட்டிகள் மற்றும் பாதசாரிகளுக்கு ஆபத்தை விளைவிக்கிறது. மாதத்திற்கு 25க்கும் மேற்பட்ட விபத்துக்கள் நடக்கிறது.
கீழக்கரை அருகே முள்ளுவாடியைச் சேர்ந்த திருப்புல்லாணி யூனியன் முன்னாள் துணை சேர்மன் சிவலிங்கம் கூறியதாவது: ராமநாதபுரத்தில் இருந்து சாயல்குடி வரை போக்குவரத்திற்கு பெரும் இடையூறாக சீமை கருவேல மரங்கள் உள்ளது. எதிரே வரக்கூடிய வாகனங்கள் தெரியாத அளவிற்கு தொடர் விபத்துக்கள் நிகழ்வதற்கு காரணமாக உள்ளன. குறிப்பாக இரவு நேரங்களில் சீமை கருவேல மரங்கள் வாகன ஓட்டிகளுக்கு கை மற்றும் கால்களில் கீரல் ஏற்படுத்தி பாதிப்பை ஏற்படுத்துகிறது.
இதுகுறித்து தினமலர் நாளிதழில் படமும் செய்தியும் வெளியான நிலையில் கண்டு கொள்ளாத அரசின் மெத்தனப் போக்கை கண்டித்து பொதுமக்களை திரட்டி சீமை கருவேல மரங்களை கீழக்கரையில் இருந்து அகற்றும் கவன ஈர்ப்பு பணியினை வரும் வாரத்தில் செய்ய உள்ளோம், என்றார்.