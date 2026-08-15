கோயில் ஆக்கிரமிப்பு அகற்றக் கோரிக்கை 

/உள்ளூர் செய்திகள்/ராமநாதபுரம்/ கோயில் ஆக்கிரமிப்பு அகற்றக் கோரிக்கை
ADDED : ஆக 14, 2026 05:52 PM
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தொண்டி: கோயிலை சுற்றியுள்ள ஆக்கிரமிப்பை அகற்ற வலியுறுத்தப்பட்டுள்ளது.தொண்டி அருகே சின்னத்தொண்டியில் முத்துமாரியம்மன் கோயில் உள்ளது. இக்கோயிலை பக்தர்கள் சுற்றி வரமுடியாத நிலையில் உள்ள ஆக்கிரமிப்புகளை அகற்ற கோரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது. இது குறித்து சின்னத்தொண்டி மணிமாறன் கூறியதாவது:
சின்னத்தொணடியில் உள்ள முத்துமாரியம்மன் கோயிலை புதுப்பித்து கும்பாபிேஷகம் நடத்த முடிவு செய்யப்பட்டு, அதற்கான பணிகள் நடக்கிறது. கோயிலை சுற்றி வரமுடியாத நிலையில் உள்ள ஆக்கிரமிப்புகளை அகற்றக் கோரி தாசில்தார், கலெக்டருக்கு மனு அனுப்பியுள்ளோம் என்றார்.