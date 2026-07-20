மனமகிழ் மன்றங்களை அகற்ற வேண்டும் ஜனநாயக மாதர் சங்கம் வலியுறுத்தல்
மனமகிழ் மன்றங்களை அகற்ற வேண்டும் ஜனநாயக மாதர் சங்கம் வலியுறுத்தல்
ADDED : ஜூலை 19, 2026 11:43 PM
ராமநாதபுரம்: பொதுமக்கள் அதிகம் கூடும் பகுதிகளில் உள்ள மனமகிழ் மன்றங்களை அகற்ற வேண்டும் என அனைத்து இந்திய ஜனநாயக மாதர் சங்க மாநில பொதுச்செயலாளர் ராதிகா வலியுறுத்தினார்.
ராமநாதபுரத்தில் அவர் கூறியதாவது: தமிழகத்தில் பெண்கள், குழந்தைகள் மீதான வன்முறை அதிகரித்து வருகிறது. இதற்கு எதிராக சென்னை, கோவை, மதுரையில் ஜூலை 23ல் போராட்டம் நடத்தவுள்ளோம். பெண்கள் மீதான வன்முறைக்கு முக்கிய காரணம் போதைக் கலாசாரம். தமிழகத்தில் பொதுமக்களுக்கு இடையூறாக உள்ள டாஸ்மாக் கடைகளை அகற்றாமல் வருவாய் குறைவாக உள்ள கடைகளை அகற்றியுள்ளனர்.
மனமகிழ் மன்றங்கள் அனைத்து பகுதிகளிலும் செயல்படுகின்றன.
பொதுமக்கள் கூடும் பகுதிகள், பள்ளி, மருத்துவமனை அருகேயுள்ள மனமகிழ் மன்றங்களை அப்புறப்படுத்த வேண்டும்.
சிங்கப்பெண் படையில் போதிய ஆட்களை நியமிக்கவில்லை.
அதிக குற்றங்கள் நடக்கும் பகுதியில் கூடுதல் ஆட்களை நியமிக்க வேண்டும். சிங்கப்பெண் படைக்கு கூடுதல் நிதி ஒதுக்க வேண்டும்.
போலீஸ்துறை பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு ஆதரவாக இல்லாமல், குற்றவாளிகளுக்கு ஆதரவாக செயல்படுகிறது. ஸ்ரீவைகுண்டத்தில் த.வெ.க., பெண் நிர்வாகிக்கு கூட பாலியல் தொல்லை அளித்த னர்.
அதில் குற்றம்சாட்டப்பட்டவருக்கு போலீஸ் பாதுகாப்பு அளிப்பது ஏற்புடையது இல்லை என்றார்.