/உள்ளூர் செய்திகள்/ராமநாதபுரம்/ரெகுநாதபுரத்தில் ஆர்ப்பாட்டம்
ADDED : அக் 20, 2026 08:02 PM
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ரெகுநாதபுரம்: பெரியபட்டினம் அருகே இலங்காமணி கிராம மக்களுக்கு சொந்தமான சுடுகாட்டை இயந்திரங்கள் மூலமாக சேதப்படுத்தியும், மயானப் பகுதியில் தீ வைத்து எரித்தவர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்க கோரியும், இதற்கு துணை போகும் அரசு அதிகாரிகளை கண்டித்தும் நேற்று மதியம் 3:00 மணிக்கு கண்டன ஆர்ப்பாட்டம் நடந்தது.
ரெகுநாதபுரம் பஸ் ஸ்டாப் அருகே நடந்த கண்டன ஆர்ப்பாட்டத்தில் இலங்காமணி கிராம மக்கள் ஏராளமானோர் கலந்து கொண்டனர். ஹிந்து முன்னணி மாவட்ட தலைவர் ராமமூர்த்தி, மாவட்ட செயலாளர் சக்திவேல், சத்ரிய நாடார் உறவின் முறை இணைத்தலைவர் மோகன், மாவட்ட பொறுப்பாளர்கள் வீரபாண்டியன், கிஷோர் உட்பட ஏராளமானோர் பங்கேற்று கண்டன கோஷங்களை எழுப்பினர்.