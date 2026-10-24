ராமநாதபுரத்தில் டெங்கு பாதிப்பு அதிகரிப்பு: தனி வார்டு அமைக்க வலியுறுத்தல்
ராமநாதபுரத்தில் டெங்கு பாதிப்பு அதிகரிப்பு: தனி வார்டு அமைக்க வலியுறுத்தல்
UPDATED : அக் 20, 2026 12:43 AM
ADDED : அக் 19, 2026 04:36 PM
ராமநாதபுரம்:
ராமநாதபுரத்தில் டெங்கு பாதிப்பால் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்படுவோரின் எண்ணிக்கை அதிகரித்து வருகிறது. அரசு மருத்துவக் கல்லுாரி மருத்துவமனையில் தனி வார்டு அமைக்க வேண்டும் என நோயாளிகள் வலியுறுத்தினர்.
தமிழகம் முழுவதும் தொடர் காய்ச்சல் பாதிப்புடன் வருவோரை பரிசோதனை செய்து டெங்கு பாதிப்பு உள்ளதா என கண்காணித்து வருகின்றனர். ராமநாதபுரத்தில் மட்டும் கடந்த ஆக., மாதத்தில் 54 பேருக்கும், செப்., மாதத்தில் 60 பேருக்கும் டெங்கு பாதிப்பு இருப்பது கண்டறியப்பட்டது. நடப்பு மாதத்தில் 10ம் தேதி வரை 40 பேர் டெங்குவால் பாதிக்கப்பட்டனர். தற்போது பருவமழை துவங்கி சாலையோரம் நன்னீர் அதிகளவில் தேங்கியுள்ளது. இதனால் தினமும் 5 முதல் 10 பேர் டெங்கு நோய் பாதிக்கப்படுகின்றனர். இது தவிர தனியார் மருத்துவமனைகளிலும் காய்ச்சல் மற்றும் டெங்கு நோயால் பாதிக்கப்படுவோர் தொடர்ந்து அனுமதிக்கப்படுகின்றனர். டெங்கு நோயை கட்டுப்படுத்த மாவட்ட நிர்வாகம் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
மாவட்ட அரசு மருத்துவக் கல்லுாரி மருத்துவமனையில் டெங்கு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு தனி சிறப்பு வார்டு அமைக்க வேண்டும் என நோயாளிகள் வலியுறுத்தினர். ---