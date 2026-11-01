ராமநாதபுரம் மாவட்டத்தில் டெங்கு பாதிப்பு அதிகரிப்பு: கொசு உற்பத்தியை கட்டுப்படுத்த வேண்டும்
ராமநாதபுரம் மாவட்டத்தில் டெங்கு பாதிப்பு அதிகரிப்பு: கொசு உற்பத்தியை கட்டுப்படுத்த வேண்டும்
UPDATED : நவ 01, 2026 02:29 AM
ADDED : அக் 31, 2026 03:24 PM
ராமநாதபுரம்: ராமநாதபுரம் மாவட்டத்தில் கடந்த சில நாட்களாக கொசுத் தொல்லை அதிகரித்துள்ள நிலையில் டெங்கு பரவலும் அதிகரிக்கிறது. காய்ச்சல், சளி உள்ளிட்ட நோய்கள் அதிகம் பரவுகின்றன. கொசு ஒழிப்பு பணியை தீவிரப்படுத்த வேண்டும் என மக்கள் வலியுறுத்தினர்.
வடகிழக்கு பருவமழை துவங்கிய நிலையில் அவ்வப்போது பெய்யும் மழையால் குடியிருப்புப் பகுதிகள், காலி மனைகள், சாலையோர பள்ளங்கள் மற்றும் திறந்தவெளி இடங்களில் தண்ணீர் தேங்குகிறது. மேலும் கழிவுநீர் கால்வாய்களில் அடைப்பு ஏற்பட்டு கழிவுநீர் சீராக செல்லாமல் தேங்குகிறது. வீடுகளின் அருகே வைக்கப்பட்டுள்ள பழைய டயர்கள், பிளாஸ்டிக் பொருட்கள், உடைந்த பாத்திரங்களில் தேங்கியுள்ள நல்ல தண்ணீரில் உருவாகும் கொசுக்கள் மூலம் டெங்கு காய்ச்சல் பரவும் அபாயம் உள்ளது.
இதுகுறித்து குடியிருப்பு வாசிகள் கூறியதாவது:
குடியிருப்புப் பகுதிகளில் மாலை நேரம் துவங்கியதும் கொசுத் தொல்லை அதிகமாக உள்ளது. வீட்டின் கதவு, ஜன்னல்களை திறந்து வைக்க முடியவில்லை. கொசுவர்த்தி, கொசுவலை உள்ளிட்டவற்றை பயன்படுத்தினாலும் கொசுத் தொல்லையை கட்டுப்படுத்த முடியவில்லை. ஏற்கனவே பருவமழை காலங்களில் வைரஸ் காய்ச்சல், சளி உள்ளிட்ட பாதிப்புகள் ஏற்படும் நிலையில் கொசுக்கள் தொல்லை மேலும் அச்சத்தை ஏற்படுத்துகிறது. நோய் பாதிப்பு ஏற்பட்ட பிறகு நடவடிக்கை எடுக்காமல் கொசுக்கள் உற்பத்தியாகும் இடங்களை கண்டறிந்து அழிக்க வேண்டும். குடியிருப்பு பகுதிகளில் கொசு மருந்து அடித்தல், கழிவுநீர் கால்வாய்களை துார்வாருதல் உள்ளிட்ட பணிகளை முறையாக மேற்கொள்ள வேண்டும்.
சுகாதாரத் துறையினர் கூறுகையில், டெங்கு காய்ச்சல் அறிகுறி காணப்படும் பகுதிகளில் சிறப்பு முகாம் நடத்தப்படுகிறது. மேலும் உள்ளாட்சி துறையினருக்கு முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கை எடுக்க அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது என்றனர்.