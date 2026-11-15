அமிர்த வித்யாலயாவில் துறை சார்ந்த கண்காட்சி

ADDED : நவ 14, 2026 03:49 PM
திருப்புல்லாணி: திருப்புல்லாணி அருகே ஆர்.எஸ். மடையில் உள்ள அமிர்த வித்யாலயம் பள்ளியில் மாணவர்களின் படைப்பாற்றல், அறிவியல், சிந்தனை மற்றும் தனித் திறன்களை வெளிப்படுத்தும் வகையில் அமிர்தா பிரதர்ஷணம் பொது கண்காட்சி- 2026 இன்று (நவ.,14) நடந்தது.
பள்ளி மேலாளர் லட்சுமி தலைமை வகித்தார். முதல்வர் கோகிலா முன்னிலை வகித்தார். சிறப்பு விருந்தினராக மத்திய உப்பு மற்றும் கடல்சார் வேதிப்பொருட்கள் ஆராய்ச்சி நிறுவனத்தின் முதன்மை விஞ்ஞானி வீர குருநாதன் பங்கேற்று பேசினார். துணை முதல்வர் கோகிலா வாணி வரவேற்றார். கண்காட்சியில் தமிழ், ஆங்கிலம், கணிதம், அறிவியல், சமூக அறிவியல், கணினி உள்ளிட்ட பல்வேறு பாடங்களை சார்ந்த தங்களது படைப்புகளின் மாதிரிகளை காட்சிப்படுத்தி வைத்திருந்தனர்.
கண்காட்சியின் விபரங்கள் பற்றி மாணவர்கள் எடுத்து கூறினர். ஏற்பாடுகளை அமிர்த வித்யாலயம் பள்ளி நிர்வாகத்தினர் செய்திருந்தனர். பெற்றோர், ஆசிரியர்கள் உட்பட பலர் கலந்து கொண்டனர்.