முதுகுளத்துாரில் வளர்ச்சி பணிகள்: கலெக்டர் ஆய்வு

UPDATED : அக் 22, 2026 06:31 PM
ADDED : அக் 22, 2026 06:26 PM
முதுகுளத்துார்: முதுகுளத்துார் ஒன்றியத்தில் உங்களை தேடி உங்கள் ஊரில் திட்டத்தின் கீழ் அரசின் வளர்ச்சி திட்டங்கள் குறித்து கலெக்டர் சிவகுரு பிரபாகரன் நேரில் ஆய்வு செய்தார்.
மேலக்கன்னிச்சேரி ஊராட்சியில் சேதமடைந்துள்ள ரேஷன்கடை கட்டடம், பராமரிக்கப்படாத குளியல் தொட்டி, கண்ணாத்தானில் ஆபத்தான மேல்நிலை நீர்த்தேக்க தொட்டி, நல்லூர் ஊராட்சி ஒன்றிய தொடக்கப்பள்ளி கட்டடத்தில் தரைதளம் சேதம், வருகை பதிவேடுகள், மாணவர்களுக்கு வழங்கப்படும் உணவின் தரம்,ரேஷன் கடையில் பொதுமக்களுக்கு வழங்கப்படும் அத்தியாவசிய பொருட்களின் தரங்கள் குறித்து கலெக்டர் ஆய்வுசெய்தார். கீரனுார் தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கத்தில் பதிவேடுகள், விவசாயிகளுக்கு வழங்கப்படும் சேவைகள் குறித்தும் ஆய்வு செய்தார். கூடுதல் கலெக்டர் திவ்யான்ஷீநிகம், சப்கலெக்டர் வினோதினி, தாசில்தார் கோகுல்நாத், பி.டி.ஓ.,கள் தேவபிரியதர்ஷினி, முருகானந்தவள்ளி பங்கேற்றனர்.