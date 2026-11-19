பக்தர்கள் அவதி! ராமேஸ்வரம் கோயில் அக்னி தீர்த்த கடற்கரையில்.. உடைமாற்றும் அறை, பாலுாட்டும் அறைகள் சேதம்
பக்தர்கள் அவதி! ராமேஸ்வரம் கோயில் அக்னி தீர்த்த கடற்கரையில்.. உடைமாற்றும் அறை, பாலுாட்டும் அறைகள் சேதம்
UPDATED : நவ 17, 2026 10:56 PM
ADDED : நவ 17, 2026 06:22 PM
ராமேஸ்வரம்:
ராமேஸ்வரம் கோயில் அக்னி தீர்த்த கடற்கரையில் உடைமாற்றும் அறை,குழந்தைகளுக்கு பாலுாட்டும் அறைகள் சேதமடைந்து முடங்கியதால் பக்தர்கள் அவதிப்படுகின்றனர்.
ராமேஸ்வரம் ராமநாதசுவாமி கோயிலுக்கு தினமும் ஏராளமான வட, தென் மாநில பக்தர்கள் வருகின்றனர். பக்தர்கள் முதலில் அக்னி தீர்த்த கடலில் நீராடி விட்டு கோயில் வளாகத்தில் உள்ள 22 தீர்த்தங்களில் நீராடி சுவாமி தரிசனம் செய்கின்றனர். பக்தர்கள் வசதிக்காக 5 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு மத்திய அரசு சுற்றுலா நிதி ரூ.2.50 கோடியை ராமேஸ்வரம் நகராட்சிக்கு வழங்கியது. இதில் அக்னி தீர்த்த கடற்கரையில் சிமென்ட் சிலாப்பில் தளம், 300 மீ., நடை மேடை அமைத்தது. மேலும் ஆண், பெண் பக்தர்களுக்கு உடை மாற்றும் அறை, குடிநீர் மையம் அமைத்தனர்.
இந்த சிமென்ட் சிலாப் தளம் கடலில் எழுந்த ராட்சத அலையால் சேதமடைந்து தாறுமாறாக உடைந்து கிடக்கிறது. இதன் வழியாக நீராட செல்லும் பக்தர்கள் இடறி விழுந்து காயமடைகின்றனர். மேலும் குடிநீர் மையம், உடைமாற்றும் அறைகள் இரு மாதம் கூட பயன்பாட்டிற்கு வராமல் சேதமடைந்து முற்றிலும் முடங்கிப் போனது.
*புதிய அறைகள் வீண் :
இதனால் மத்திய அரசின் நிதியை அதிகாரிகள் போட்டி போட்டு விரையமாக்கிய நிலையில், 2 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு அக்னி தீர்த்த கடற்கரையில் ராமேஸ்வரம் நகராட்சி நிர்வாகம் ரூ.10 லட்சத்தில் தகர சீட்டில் புதிய உடைமாற்றும் அறை மற்றும் குழந்தைகளுக்கு பாலுாட்டும் அறையும் அமைத்தது. ஆனால் உப்பு காற்றில் ஓராண்டுக்கு முன்பே தகர சீட்கள் துருப்பிடித்து சேதமடைந்தது.
தற்போது இரு அறைகளிலும் பக்தர்கள், தாய்மார்கள் பயன்படுத்த முடியாமல் போனதால் மூடியே கிடக்கிறது. இதனால் பெண் பக்தர்கள் உடைமாற்றவும், குழந்தைகளுக்கு பாலுாட்டவும் முடியாமல் அவதிப்படுகின்றனர். பக்தர்கள் பெயரில் மத்திய அரசு நிதியையும், நகராட்சி நிதியையும் வீணடித்த அதிகாரிகள் மீது நடவடிக்கை எடுத்து, பக்தர்கள் நலன் கருதி தரமான உடைமாற்றும் அறை, பாலுாட்டும் அறைகள் அமைத்து, அதனை நகராட்சி ஊழியர்கள் முறையாக பராமரிக்க தமிழக அரசு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.