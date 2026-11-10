/உள்ளூர் செய்திகள்/ராமநாதபுரம்/கொட்டும் மழையில் ராமேஸ்வரம் கோயிலில் பக்தர்கள் தரிசனம்
கொட்டும் மழையில் ராமேஸ்வரம் கோயிலில் பக்தர்கள் தரிசனம்
கொட்டும் மழையில் ராமேஸ்வரம் கோயிலில் பக்தர்கள் தரிசனம்
UPDATED : நவ 10, 2026 02:59 AM
ADDED : நவ 09, 2026 04:51 PM
அ நிறம் | அளவு
ராமேஸ்வரம்:
கொட்டும் மழையிலும் ராமேஸ்வரம் ராமநாத சுவாமி கோயிலில் ஏராளமான பக்தர்கள் சுவாமி தரிசனம் செய்தனர்.
தீபாவளி முடிந்ததும் இன்று (நவ.,9) காலை ஏராளமான பக்தர்கள் ராமேஸ்வரம் கோயிலுக்கு வந்தனர். காலை முழுவதும் ராமேஸ்வரம் பகுதியில் கனமழை பெய்தது. இதை பொருட்படுத்தாத பக்தர்கள் அக்னி தீர்த்த கடல் மற்றும் கோயில் வளாகத்தில் உள்ள 22 தீர்த்தங்களில் புனித நீராடினர்.
சுவாமி, அம்மன் சன்னதியில் நடந்த சிறப்பு பூஜையில் ஏராளமான பக்தர்கள் கலந்துகொண்டு தரிசனம் செய்தனர். தொடர்ந்து தனுஷ்கோடி உள்ளிட்ட சுற்றுலா தலங்களையும் பார்வையிட்டனர்.