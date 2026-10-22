முதுகுளத்துாரில் தசரா விழா வேடமணிந்து வந்த பக்தர்கள்
முதுகுளத்துாரில் தசரா விழா வேடமணிந்து வந்த பக்தர்கள்
UPDATED : அக் 13, 2026 06:53 PM
ADDED : அக் 13, 2026 06:48 PM
முதுகுளத்துார்: முதுகுளத்துார் அருகே பொசுக்குடி ஞானமூர்த்தீஸ்வரர் சமேத முத்தாரம்மன் கோயிலில் தசரா விழா துவங்கியது.
துாத்துக்குடி மாவட்டம் குலசேகரப்பட்டினத்தில் இருந்து தீர்த்தம் எடுத்துவரப்பட்டது. குலசை ஞானமூர்த்தீஸ்வரர் முத்தாரம்மன் கோயிலில் கும்பம் எடுத்து வந்து பொசுக்குடி அம்மன் கோயிலில் இருந்து கும்பவீதி உலா நடந்தது. பின் சிறப்பு பூஜைகள், அன்னதானம் நடந்தது. வீரமணிகண்டன் தசரா குழு சார்பில் மாலை அணிந்த பக்தர்கள் மயான காளி, சிவன், பார்வதி, கருப்பன், முருகன், விநாயகர், அம்மன், குறவர், குறத்தி, செவிலியர், போலீஸ் உள்ளிட்ட ஏராளமான வேடமணிந்து அம்மன் கோயிலில் இருந்து ஊர்வலமாக சென்றனர்.
கிராமத்தில் வீதி உலா நிகழ்ச்சி நடந்தது. பின் ஆதனக்குறிச்சி, அலங்கானுார் கிராமத்திற்கு பக்தர்கள் ஊர்வலமாக சென்றனர். ஏற்பாடுகளை பொசுக்குடி வீரமணிகண்டன் தசரா குழுவினர் செய்தனர்.