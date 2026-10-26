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மகாளய அமாவாசையை ஒட்டி ராமேஸ்வரத்தில் புனித நீராடிய பக்தர்கள்
மகாளய அமாவாசையை ஒட்டி ராமேஸ்வரத்தில் புனித நீராடிய பக்தர்கள்
UPDATED : அக் 10, 2026 06:26 PM
ADDED : அக் 10, 2026 05:24 PM
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ராமேஸ்வரம்:புரட்டாசி மகாளய அமாவாசையை ஒட்டி ராமேஸ்வரம் ராமநாதசுவாமி கோயில் அக்னி தீர்த்த கடலில் ஏராளமான பக்தர்கள் புனித நீராடினர்.
நேற்று தமிழகத்தின் பல பகுதிகளில் இருந்து ஏராளமான பக்தர்கள் ராமேஸ்வரம் கோயிலுக்கு வந்தனர். கடற்கரையில் முன்னோருக்கு திதி, தர்ப்பணம் கொடுத்து வழிபட்டனர். தொடர்ந்து கடலில் புனித நீராடிய பக்தர்கள், கோயிலில் நீண்ட வரிசையில் காத்திருந்து 22 தீர்த்தங்களில் நீராடினர்.
பின் சுவாமி, அம்மன் சன்னதியில் நடந்த சிறப்பு பூஜையில் கலந்துகொண்டு தரிசனம் செய்தனர். அதிகளவிலான பக்தர்கள் வருகையால் ராமேஸ்வரம் பஸ் ஸ்டாண்ட் முதல் கோயில் மேலவாசல் வரை ஒருவழிபாதையாக மாற்றப்பட்டது. இதையடுத்து தனுஷ்கோடி தேசிய நெடுஞ்சாலை ஓரத்தில் வாகனங்களை நிறுத்திவைத்து பக்தர்கள் சிரமமின்றி நீராடினர்.