அரசு பஸ்சில் டிஜிட்டல் போர்டு இல்லாமல் இயக்குவதால் சிரமம்
அரசு பஸ்சில் டிஜிட்டல் போர்டு இல்லாமல் இயக்குவதால் சிரமம்
UPDATED : நவ 21, 2026 02:54 PM
ADDED : நவ 21, 2026 02:52 PM
முதுகுளத்துார்: முதுகுளத்துாரில் இருந்து இயக்கப்படும் சில அரசு பஸ்களில் டிஜிட்டல் போர்டு முறையாக பராமரிப்பு பணி செய்யப்படாததால் போர்டு இல்லாமல் ஊர் பெயர் எழுத்தால் எழுதி இயக்கப்படுவதால் மக்களுக்கு ஊர் பெயர் தெரியாமல் சிரமப்படுகின்றனர்.
முதுகுளத்துார் பணிமனையில் இருந்து பல்வேறு மாவட்டங்கள் மற்றும் கிராமங்களுக்கு 40க்கும் மேற்பட்ட பஸ்கள் இயக்கப்படுகிறது. பெரும்பாலான பஸ்களில் டிஜிட்டல் போர்டில் ஊர் பெயர் உள்ளது. தற்போது சில பஸ்களில் டிஜிட்டல் போர்டு முறையாக பராமரிப்பு செய்யப்படாததால் செயல்படவில்லை. இதனால் சில பஸ்களில் ஊர் பெயர் எழுத்தால் எழுதி இயக்குகின்றனர்.
அதுமட்டும் இல்லாமல் பின்னால் எந்த அறிவிப்பும் இல்லாமல் உள்ளது. இதனால் எந்த ஊருக்கு செல்கிறது என்பது தெரியாமல் மக்கள் சிரமப்படுகின்றனர். அது மட்டும் இல்லாமல் முன்புறம் ஊர் பெயர் மாற்றப்பட்டும், பின்னால் டிஜிட்டல் பலகையில் வேறு ஊர் பெயர் இருப்பதால் பயணிகள் குழப்பம் அடைகின்றனர்.
இதே போல் டிஜிட்டல் போர்டுகள் அரசு பஸ்களில் முறையாக செயல்படாமல் இருப்பதால் காத்திருக்கும் பயணிகளும் பஸ் வரவில்லை என்று காத்திருக்கும் சூழல் ஏற்படுகிறது. எனவே சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரிகள் டிஜிட்டல் போர்டுகளை சரி செய்தும், டிஜிட்டல் போர்டில் ஊர் பெயர் மாற்றப்படுகிறதா என்பது குறித்தும் ஆய்வு செய்ய வேண்டும் என்று மக்கள் கோரிக்கை விடுத்தனர்.
இதே போன்று ராமநாதபுரம் மாவட்டத்திற்கு உட்பட்ட பல்வேறு பகுதிகளில் இயக்கப்படும் அரசு பஸ்களில் டிஜிட்டல் போர்டுகள் முறையாக பராமரிக்கப்படாததால் பயணிகள் சிரமப்படுகின்றனர்.