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கடலாடி பகுதி நிலக்கடலை வாங்க திண்டுக்கல் வியாபாரிகள் ஆர்வம்
கடலாடி பகுதி நிலக்கடலை வாங்க திண்டுக்கல் வியாபாரிகள் ஆர்வம்
UPDATED : அக் 23, 2026 12:41 AM
ADDED : அக் 23, 2026 12:36 AM
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கடலாடி: கடலாடி அருகே கடுகுச்சந்தை, நரிப்பையூர், கன்னிராஜபுரம், எஸ். தரைக்குடி உள்ளிட்ட சாகுபடி செய்யும் நிலக்கடலையை திண்டுக்கல், ஒட்டன்சத்திரம் வியாபாரிகள் வாங்கிசெல்கின்றனர்.
விவசாயிகள் கூறியதாவது: இரண்டரை ஏக்கருக்கு 125 கிலோ நிலக்கடலை விதைக்கப்படுகிறது.
டிராக்டரில் இயந்திரத்தின் உதவியுடன் வரிசை விதைப்பு மூலமாக சீராக நிலக்கடலை விதைக்கப்படுகிறது. இப்பகுதியில் விளைவிக்கக் கூடிய நிலக்கடலை இயற்கை உரங்களை பயன்படுத்தி வளர்க்கப்படுகிறது. திண்டுக்கல், ஒட்டன்சத்திரம் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் உள்ள வியாபாரிகள் விருதாச்சலம் -3, 6, டி.எம்.பி -7, 13 ரக நிலக்கடலையை விதைப்பதற்காக வழங்குகின்றனர்.
கடலை எண்ணெய் மற்றும் தின்பண்ட பொருள்களுக்கு இங்குள்ள நிலக்கடலை அதிகளவு விரும்பி வாங்கப்படுகிறது என்றனர்.