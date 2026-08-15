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/உள்ளூர் செய்திகள்/ராமநாதபுரம்/﻿ மக்கள் பரிதவிப்பு:  ராமநாதபுரம் ரோடுகள், வீட்டிற்குள் தேங்கும் கழிவுநீர்: பெயரளவில் பராமரிப்பு பணியால் தொடரும் அவலம்

﻿ மக்கள் பரிதவிப்பு:  ராமநாதபுரம் ரோடுகள், வீட்டிற்குள் தேங்கும் கழிவுநீர்: பெயரளவில் பராமரிப்பு பணியால் தொடரும் அவலம்

﻿ மக்கள் பரிதவிப்பு:  ராமநாதபுரம் ரோடுகள், வீட்டிற்குள் தேங்கும் கழிவுநீர்: பெயரளவில் பராமரிப்பு பணியால் தொடரும் அவலம்

ADDED : ஆக 13, 2026 12:38 AM

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ADDED : ஆக 13, 2026 12:38 AM

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ராமநாதபுரம்: ராமநாதபுரம் நகராட்சியில் பாதாள சாக்கடை திட்டம் படுதோல்வி அடைந்துள்ளது. குழாய்களில் அடைப்பு ஏற்பட்டு வீடுகள் அருகே குளம் போல கழிவுநீர் தேங்குகிறது. வசந்த நகரில் வீட்டிற்குள் கழிவு நீர் தேங்கி துர்நாற்றத்தால் மக்கள் சிரமப்படுகின்றனர்.

ராமநாதபுரம் நகராட்சி 33 வார்டுகளில் 2011 முதல் பாதாள சாக்கடை திட்டம் செயல்படுத்தப்படுகிறது. நகரில் சேகரிக்கப்படும் கழிவு நீரை வெளியேற்ற சிதம்பரம்பிள்ளை ஊருணி, சிங்காரத்தோப்பு, குண்டுரணி, நாகநாதபுரம், இந்திராநகர் ஆகிய 5 இடங்களில் கழிவு நீரை சேகரிக்க பம்பிங் நிலையங்கள் உள்ளன.

நான்கு இடங்களில் சேகரிக்கப்படும் கழிவு நீர் கடைசியாக இந்திரா நகர் பம்பிங் நிலையத்திற்கு அனுப்பப்பட்டு கழுகூரணியில் சாலைக்குடியிருப்பு பகுதியில் செயல்படும் கழிவுநீர் சுத்திகரிப்பு நிலையத்திற்கு கொண்டு செல்லப்படுகிறது.குழாய்கள் சேதமடைந்து, அடைப்புகள் காரணமாக கழிவுநீர் தேங்குவது வாடிக்கையாகியுள்ளது. குறிப்பாக கடந்த சில நாட்களாக நகரில் பல இடங்களில் ஆறாக கழிவுநீர் ஓடுகிறது. குறிப்பாக நகராட்சி 13வது வார்டு வசந்த நகர் வடக்கு 1வது தெருவில் கடந்த 4 நாட்களாக குளம் போல கழிவுநீர் தேங்குகிறது. துர்நாற்றத்தால் குழந்தைகள், முதியவர்கள் அடிக்கடி காய்ச்சல், வயிற்றுப் போக்கால் பாதிக்கப்படுகின்றனர். இது தொடர்பாக பல முறை புகார் அளித்தும், பெயரளவில் கழிவுநீரை உறிஞ்சு எடுக்கின்றனர். மீண்டும் அன்று இரவே குளம் போல கழிவுநீர் தேங்குகிறது. இப்பிரச்னைக்கு நிரந்தர தீர்வு காண வேண்டும் என மக்கள் வலியுறுத்தினர்.

இதுகுறித்து நகராட்சி அதிகாரிகள் கூறுகையில், நகரில் இப்பிரச்னை மீண்டும் வராத அளவில் பாதாள சாக்கடை அடைப்பு மற்றும் குழாய் சேதங்கள் சரி செய்யப்படுகிறது. கழிவுநீர் சுத்திகரிப்பு பம்பிங் ஸ்டேஷன்களில் புதிய மோட்டார் பொருத்தப்பட்டுள்ளதால் புகார்கள் குறைந்துள்ளது. வசந்த நகரிலும் வாகனங்கள் மூலம் உறிஞ்சு எடுத்துள்ளோம் என்றனர்.---

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