ரோட்டில் திரியும் கால்நடைகள்போக்குவரத்திற்கு இடையூறு
ரோட்டில் திரியும் கால்நடைகள்போக்குவரத்திற்கு இடையூறு
UPDATED : நவ 10, 2026 11:03 AM
ADDED : நவ 10, 2026 10:59 AM
ராமநாதபுரம்: ராமநாதபுரம் நகர், புறநகரில் போக்குவரத்து மிகுந்த மெயின் ரோட்டில் மாடுகள், குதிரைகள் போன்ற கால்நடைகள் திரிவதால் வாகன ஓட்டிகளுக்கு இடையூறு ஏற்படுகிறது.
ராமநாதபுரத்தில் ஆடு, மாடு, குதிரைகள் மேய்ச்சலுக்காக வெளியே சுற்றித்திரிகின்றன. ராமேஸ்வரம் ரோடு, பஸ் ஸ்டாண்ட், மருத்துவமனை, மதுரை ரோடு ஆகிய போக்குவரத்து மிகுந்த ரோடுகளில் கால்நடைகள் உலா வருவதால் வாகன ஓட்டிகள் பாதிக்கப்படுகின்றனர். சில சமயத்தில் சிறிய அளவிலான விபத்துகளும் நடக்கிறது.
மேலும் கலெக்டர் அலுவலக வளாகத்திற்குள் மாடுகள், ஆடுகளை மேய்ச்சலுக்கு விடுகின்றனர். இவை அடிக்கடி நடு ரோட்டில் நிற்பதால் போக்குவரத்திற்கு இடையூறு மட்டுமின்றி கால்நடைகளும் விபத்தில் சிக்க வாய்ப்பு உள்ளது. எனவே கால்நடைகளை கண்டபடி ரோட்டில் விடும் உரிமையாளர்கள் மீது அதிகாரிகள் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என மக்கள் வலியுறுத்தினர்.-----