/உள்ளூர் செய்திகள்/ராமநாதபுரம்/இன்சூரன்ஸ் தொகை வழங்காமல் அதிருப்தி
UPDATED : நவ 14, 2026 04:10 PM
ADDED : நவ 14, 2026 04:04 PM
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சாயல்குடி: சாயல்குடி அருகே எஸ்.தரைக்குடி வருவாய் கிராமத்திற்கு உட்பட்ட டி. வேப்பங்குளத்தில் 400 குடும்பங்கள் உள்ளன. இங்கு 500 ஏக்கரில் நன்செய் மற்றும் புன்செய் நிலங்கள் உள்ளது. நெல், மிளகாய், உளுந்து உள்ளிட்ட பயிர்களை சாகுபடி செய்கின்றனர். 2025-–26ம் ஆண்டிற்கான பயிர் காப்பீட்டுத் தொகையில் கிராமத்தை சேர்க்காமல் விடுபட்டுள்ளதால் அரசின் கவனத்தை ஈர்க்க உண்ணாவிரதப் போராட்டம் நடத்துவதாக அறிவித்துள்ளனர்.
டி. வேப்பங்குளம் கிராம மக்கள் கூறுகையில், எங்கள் கிராமம் மட்டும் பயிர் காப்பீட்டு பெறுவதில் விடுபட்டுள்ளது. இது குறித்து வருவாய்த்துறையினரிடம் புகார் மனு கொடுத்தும் பலனில்லை. எனவே நவ.,16ல் பஸ் ஸ்டாப்பில் கோரிக்கையை வலியுறுத்தி உண்ணாவிரத போராட்டம் நடத்த உள்ளோம் என்றனர்.