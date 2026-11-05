தீபாவளி பண்டிகை: லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை எச்சரிக்கை

UPDATED : நவ 02, 2026 04:17 PM
ADDED : நவ 02, 2026 04:15 PM
திருவாடானை: தீபாவளி பண்டிகையை முன்னிட்டு அரசு ஊழியர்கள் யாரும் லஞ்சமோ, பரிசு பொருட்களோ அல்லது இனிப்புகளோ மக்கள் மற்றும் வணிகர்களிடமிருந்து பெறக்கூடாது என்று லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை போலீசார் எச்சரித்துள்ளனர். தமிழகத்தில் தீபாவளி பண்டிகை நெருங்கும் வேளையில் லஞ்சம் முறைகேடுகளை தடுக்கும் பொருட்டு லஞ்ச ஒழிப்புத்துறையினர் கண்காணிப்பில் ஈடுபட்டனர். இந்நிலையில் ராமநாதபுரம் லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை தரப்பில் வெளியிட்டுள்ள செய்தி குறிப்பில் கூறியிருப்பதாவது:
அரசுத்துறை அலுவலகங்களில் பணிபுரியும் அதிகாரிகள் மற்றும் பணியாளர்கள், மக்கள் மற்றும் வணிகர்களிடமிருந்து எந்த தீபாவளி பரிசுகளோ, இனிப்பு பெட்டிகளையோ பெற அனுமதி இல்லை. அரசு ஊழியர்கள் எவரேனும் லஞ்சமாக பணமோ அல்லது பரிசு பொருட்களோ கேட்டால் உடனடியாக புகார் செய்யலாம்.
புகார் அளிப்பவர்களின் ரகசியம் முழுமையாக காக்கப்படும். எந்த அச்சமும் இன்றி தயங்காமல் புகார் அளிக்கலாம். டி.எஸ்.பி., அலைபேசி எண் 9442364144, இன்ஸ்பெக்டர் (1) 9498188390, இன்ஸ்பெக்டர் (2) 900082798 எண்களின் தொடர்பு கொண்டு புகார் தெரிவிக்கலாம் என்றனர்.