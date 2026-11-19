கண்டனம் மாவட்ட தலைநகர் ராமநாதபுரம் நகராட்சி அதிகாரிகளுக்கு கூட்டத்தில் சாஷ்டாங்கமாக வணங்கிய தி.மு.க., கவுன்சிலர்
கண்டனம் மாவட்ட தலைநகர் ராமநாதபுரம் நகராட்சி அதிகாரிகளுக்கு கூட்டத்தில் சாஷ்டாங்கமாக வணங்கிய தி.மு.க., கவுன்சிலர்
UPDATED : நவ 18, 2026 11:41 PM
ADDED : நவ 18, 2026 05:34 PM
ராமநாதபுரம்: மாவட்ட தலை நகரமான ராமநாதபுரத்தில் கலெக்டர் அலுவலகம் உள்ளிட்ட அனைத்து துறை அலுவலகங்கள் உள்ளன. மேலும் பெரிய வர்த்தக நிறுவனங்கள் இருப்பதால் மாவட்டம் முழுவதும் இருந்து ஏராளமானோர் தினமும் வந்து செல்கின்றனர். இந்நிலையில் பாதாள சாக்கடை அனைத்து இடங்களிலும் ஆண்டுக்கணக்கில் ரோடு, தெருக்களில் ஆறாக ஓடுகிறது. ரோடுகள் படுமோசமாக உள்ளது. இது தொடர்பாக பலமுறை சொல்லியும் நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை என நகராட்சி கூட்டத்தில் அதிகாரிகளுக்கு கவுன்சிலர்கள் கண்டனம் தெரிவித்தனர். தி.மு.க., கவுன்சிலர் நாகராஜன் சாஷ்டாங்கமாக கீழே விழுந்து வணங்கி வார்டு பிரச்னையை தீர்க்க வலியுறுத்தினார்.
ராமநாதபுரம் நகராட்சி அலுவலக கூட்ட அரங்கத்தில் மாதாந்திர சாதாரணக் கூட்டம் நடந்தது. தலைவர் கார்மேகம்(தி.மு.க.,) தலைமை வகித்தார். கமிஷனர் கண்ணன், செயற்பொறியாளர் சேகரன் முன்னிலை வகித்தனர். கூட்டம் துவங்கியதும் 9வது வார்டு கவுன்சிலர் நாகராஜன்(தி.மு.க.,) தலைவர், கமிஷனர் முன்பாக சாஷ்டாங்கமாக கீழே விழுந்து வணங்கி தனது வார்டில் ரோடு சேதம், பாதாள சாக்கடை பிரச்னையால் மக்கள் அசிங்கமாக பேசுகின்றனர். தயவு செய்து உங்களை வணங்கி கேட்கிறேன். உடனடியாக சரி செய்து தர வேண்டும் என்றார்.
குடிநீர் குழாய் பதிக்க தோண்டியுள்ளனர். விரைவில் ரோடு அமைத்து தரப்படும் என தலைவர் கூறினார்.* காளிதாஸ்(தி.மு.க.,): எனது வார்டில் தெருவிளக்கு எரியவில்லை.மேன்ஹோல் மூடி பிரச்னை, பாதாள சாக்கடை, குப்பை அள்ளவில்லை என 6 மாதங்களாக கூறுகிறேன். எந்த வேலையும் செய்யவில்லை. செயற்பொறியாளர் உள்ளிட்ட அதிகாரிகள், அலுவலர்கள் வார்டு பக்கமே வருவது இல்லை. கவுன்சிலர்களை மதிப்பதும் இல்லை.* ராஜராம் பாண்டியன் (காங்.,): முகவை ஊருணி, செம்மங்குண்டு ஊருணிகளில் கழிவுநீர் கலக்கிறது. ரூ.20 கோடி வரை செலவு செய்தும் பாதாள சாக்கடை பிரச்னை தீரவில்லை. இதற்காக நாம் மக்களிடம் மன்னிப்பு கேட்க வேண்டும். மாற்று திட்டம் கொண்டு வர வேண்டும். ரூ.25 கோடியில் ஊருணிகள் இணைப்பு திட்டப்பணியில் நிதி வீணடிக்கப்படுகிறது. கழிவுநீர் கலப்பதை தடுக்க வேண்டும். டெங்கு காய்ச்சல் பரவுகிறது. எனது கடை அருகே ஒரு சிறுவன் இறந்து விட்டான். அதிகாரிகள், அலுவலர்கள் வார்டுகளுக்கு வரும் போது கவுன்சிலர்களிடம் தகவல் தர வேண்டும். * தலைவர்: கவுன்சிலரிடம் சொல்லுங்கள் என அதிகாரிகளிடம் கூறியுள்ளேன். அவர்கள் தான் சொல்வது இல்லை, என இது தவறான செயல் என செயற்பொறியாளரை கண்டித்தார். வெளி மாவட்டத்தில் கழிவுநீர் உறிஞ்சம் வாகனம் பெற்று கழிவுநீர் அகற்றப்படும். * செயற்பொறியாளர்: ஊருணிகளை ஒன்றுடன் ஒன்று இணைக்கும் பணியில் 13 ஊருணிகளுக்குரிய வழித்தடம் குறித்து ஆய்வு செய்கிறோம். கழிவுநீர் கலப்பது தடுக்கப்படும்.* ரெத்தினக்குமார், நகர்நல அலுவலர்: டெங்கு காய்ச்சல் தடுப்பு பணிகள் 33 வார்டுகளிலும் நடக்கிறது. இருவருக்கு டெங்கு அறிகுறி உள்ளது. நீங்கள் கூறுவது போன்ற இறப்பு குறித்து சுகாதாரத்துறையில் இருந்து தகவல் ஏதுவும் வரவில்லை. கொசு ஒழிப்பு பணிகள் நடக்கிறது. * குமார் (பா.ஜ.,): சில தனியார் பேக்கரி கழிவுகளால் அடைப்பு ஏற்பட்டு கழிவுநீர் அரசு மருத்துவக்கல்லுாரி மருத்துவமனை உள்ளிட்ட இடங்களில் ஓடுகிறது. இதே போன்று கவுன்சிலர்கள் செல்வராணி, ஜெயராமன், ஜோதிபுஷ்பம் ஆகியோர் குடிநீர் குழாய் பதிக்கும் போது ரோடு சேதம், குடிநீர் வீணாவது தொடர்கிறது. குப்பையை சரியாக வாங்குவது இல்லை என புகார் தெரிவித்தனர். அனைத்து வார்டுகளுக்கு நேரடியாக வந்து பார்வையிட்டு பிரச்னைகள் தீர்வு காணப்படும் என தலைவர் தெரிவித்தார்.---