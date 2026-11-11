/உள்ளூர் செய்திகள்/ராமநாதபுரம்/நாய் கடித்து மான் காயம்
UPDATED : நவ 10, 2026 10:15 AM
ADDED : நவ 10, 2026 10:10 AM
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கமுதி: கமுதி பகுதியில் குண்டாறு கிருதுமால் நதி, மலட்டாறு, கமுதி அதனை சுற்றியுள்ள கிராமங்களில் உள்ள கண்மாய் பகுதியில் ஏராளமான புள்ளி மான்கள் வசிக்கின்றன.
இரை மற்றும் தண்ணீர் தேடி குடியிருப்பு பகுதியில் மான்கள் அவ்வப்போது வருகின்றன. இந்நிலையில் கமுதி – -முதுகுளத்துார் ரோடு பேரையூர் அருகே ரோட்டோரம் நாய் கடித்த நிலையில் மான் துடித்தது.
இதனை பார்த்த பேரையூர் போலீசார் வனத்துறைக்கு தெரிவித்தனர். வனக்காவலர்கள் காயமடைந்த மானை மீட்டு முதலுதவி சிகிச்சை அளித்து துாக்கிச் சென்றனர். கமுதி அதனை சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் நாய் கடித்து மான்கள் காயம் அடைவது தொடர்கிறது. இதனை தடுக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று சமூக ஆர்வலர்கள் கோரிக்கை விடுத்தனர்.