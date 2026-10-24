இது எங்க ஏரியா உள்ளே வராதே 4 மீனவர்கள் சிறைபிடிப்பு
இது எங்க ஏரியா உள்ளே வராதே 4 மீனவர்கள் சிறைபிடிப்பு
UPDATED : அக் 24, 2026 03:05 AM
ADDED : அக் 23, 2026 09:57 PM
ஆர்.எஸ்.மங்கலம்: திருப்பாலைக்குடி கடல் பகுதியில் மீன்பிடிக்க வந்த நாகாட்சி கிராம மீனவர்கள் 4 பேரை, இது எங்கஏரியா உள்ளே வரக்கூடாது என அப்பகுதி மீனவர்கள் சிறைபிடித்தனர். போலீசார் அவர்களை மீட்டு விசாரிக்கின்றனர்.
ஆற்றங்கரை கிராமத்தில் இருந்து, திருப்பாலைக்குடி கடல் பகுதியில் நேற்று முன்தினம் இரவில், நாகாட்சியைச் சேர்ந்த சக்திவேல் 20, கோவிந்தராஜ் 45, புதுமடம் நம்பு கண்ணன் 36, ராஜா கிளி 36, ஆகியோர் நாட்டுப் படகில் மீன் பிடித்தனர். அப்போது திருப்பாலைக்குடியைச் சேர்ந்த மீனவர்கள் சிலர் , இது எங்க ஏரியா, நீங்கள் எப்படி இங்கு வந்து மீன் பிடிக்க முடியும் என கேட்டு, நான்கு மீனவர்களை சிறைப்பிடித்து, அவர்கள் மீன்பிடிக்க பயன்படுத்திய படகையும், பறிமுதல் செய்தனர்.
திருப்பாலைக்குடி போலீசார், சிறைபிடிக்கப்பட்ட மீனவர்களை மீட்டு, சொந்த ஊருக்கு அனுப்பி வைத்தனர். சகமீனவர்களை சிறைபிடித்த, திருப்பாலைக்குடி மீனவர்களின் செயல் சுற்றுப்புற கிராம மீனவர்கள் மத்தியில் அதிருப்தியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.