பாசன வாய்க்கால்களை துார் வார வலியுறுத்தல்

UPDATED : அக் 19, 2026 04:38 PM
ADDED : அக் 19, 2026 04:36 PM
ஆர்.எஸ்.மங்கலம்: ஆர்.எஸ்.மங்கலம் பெரிய கண்மாயில் இருந்து விளை நிலங்களுக்கு செல்லும் பாசன வாய்க்கால்களை துார்வாரி சீரமைக்க வேண்டும் என விவசாயிகள் வலியுறுத்தினர்.
ஆர்.எஸ்.மங்கலம் பெரிய கண்மாயில் உள்ள 20 பாசன மடைகள் மூலம் 12 ஆயிரத்து 142 ஏக்கர் விவசாய நிலங்கள் பயனடைகின்றன. முக்கியத்துவம் வாய்ந்த பாசன மடைகளில் இருந்து விளை நிலங்களுக்கு செல்லும் பாசன வாய்க்கால்கள் முறையாக சீரமைப்பு செய்யப்படாததால் ஆக்கிரமிப்பு மற்றும் மண் மேடுகளாகி உள்ளதால் மழைக்காலங்களில், விளை நிலங்களுக்கு தண்ணீர் கொண்டு செல்வதில் விவசாயிகள் பாதிப்பை சந்திக்கின்றனர்.
எனவே, சம்பந்தப்பட்ட துறை அதிகாரிகள் பாசன வாய்க்கால்களில் உள்ள ஆக்கிரமிப்புகளை அகற்றி, வாய்க்கால்களை துார்வார நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என விவசாயிகள் வலியுறுத்தினர்.