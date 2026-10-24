வெற்றி பயணம் பஸ்சை நிறுத்தாமல் சென்ற டிரைவர், கண்டக்டர் ‘சஸ்பெண்ட்’
வெற்றி பயணம் பஸ்சை நிறுத்தாமல் சென்ற டிரைவர், கண்டக்டர் ‘சஸ்பெண்ட்’
ADDED : அக் 23, 2026 11:58 PM
ராமநாதபுரம்: ராமேஸ்வரத்தில் வெற்றிப்பயணம் பஸ்சில் பெண் பயணியை ஏற்றாமல் சென்ற டிரைவர், கண்டக்டர் ‘சஸ்பெண்ட்’ செய்யப்பட்டனர்.
ராமேஸ்வரத்தில் அக்.,20 ல் வெற்றி பயணம் டவுன் பஸ்சில் பெண் பயணி ஒருவரை ஏற்றாமல் சென்ற வீடியோ வைரலானது.
அதில் பஸ்சை துரத்திக்கொண்டே ஓடிய பெண் அதனை மறித்து ‘இலவசம் என்பதால் தானேபெண்களை ஏற்றாமல் வருகிறீர்கள்.
உங்களிடம் இலவசம் யார் கேட்டது.டிக்கெட் கூட வாங்கிக் கொள்ளுங்கள். எங்களை ஏற்றி செல்லுங்கள் ’என வாக்குவாதம் செய்தார். இந்த வீடியோ அடிப்படையில் ராமேஸ்வரம் கும்பகோணம் கோட்ட அரசு பஸ் டிரைவர் புவனேஸ்வரன் 55, கண்டக்டர் இந்திரஜீத் 40,‘சஸ்பெண்ட்’ செய்யப்பட்டனர். இந்நிலையில் நேற்று டிரைவர், கண்டக்டரை நேரில் வரவழைத்து ராமநாதபுரம் கலெக்டர் சிவகுரு பிரபாகரன் விசாரித்தார்.
அப்போது ‘தாங்கள் ஏழ்மை நிலையில் இந்த சம்பளத்தை மட்டுமே நம்பிஇருப்பதாகவும் இனிமேல் அதுபோல தவறு நடக்காது என இருவரும் உறுதியளித்தனர்.
அதனைத் தொடர்ந்து பெண்களை ஏற்றாமல்சென்றது தவறு. இனிமேல் அதுபோல நடந்து கொள்ளக் கூடாது’ என கலெக்டர் அறிவுறுத்தினார்.