/உள்ளூர் செய்திகள்/ராமநாதபுரம்/விபத்தில் இருவர் பலி கார் டிரைவர் கைது
UPDATED : அக் 09, 2026 07:45 PM
ADDED : அக் 09, 2026 07:43 PM
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தேவிபட்டினம்: தேவிபட்டினம் அண்ணா பல்கலை அருகே அக்.3 ல் டூவீலர் மீது கார் மோதியதில் டூவீலரில் சென்றவர்கள் துாக்கி வீசப்பட்டதில் அவ்வழியாகச் சென்ற அரசு பஸ் பின் சக்கரத்தில் சிக்கி ராமநாதபுரம் சின்னக்கடை பகுதியைச் சேர்ந்த பர்கர் மகன் முகமது அசன் 19, முகமது பகத் 19, ஆகியோர் பலியாகினர்.
இந்த விபத்து தொடர்பாக அரசு பஸ் டிரைவர் மீது வழக்கு பதிவு செய்த போலீசார், டூ வீலர் மீது மோதிய அடையாளம் தெரியாத காரை தேடி வந்த நிலையில் கார் டிரைவரான புதுக்கோட்டை நல்லிகுடி பகுதியைச் சேர்ந்த மது மோகன் 22, என்பவரை தேவிபட்டினம் போலீசார் கைது செய்தனர்.