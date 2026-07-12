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/உள்ளூர் செய்திகள்/ராமநாதபுரம்/﻿ அரசு பஸ்சை ஓட்டி விருந்துக்கு சென்ற டிரைவர் 'சஸ்பெண்ட்'

﻿ அரசு பஸ்சை ஓட்டி விருந்துக்கு சென்ற டிரைவர் 'சஸ்பெண்ட்'

﻿ அரசு பஸ்சை ஓட்டி விருந்துக்கு சென்ற டிரைவர் 'சஸ்பெண்ட்'

ADDED : ஜூலை 11, 2026 11:45 PM

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ADDED : ஜூலை 11, 2026 11:45 PM

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ராமேஸ்வரம்: ராமேஸ்வரத்தில் உறவினர் இல்ல விழா விருந்துக்கு அரசு பஸ்சில் சென்ற டிரைவர் சஸ்பெண்ட் செய்யப்பட்டார்.

ராமேஸ்வரம் அரசு பஸ் போக்குவரத்துக் கழக டெப்போவில் இருந்து இயக்கப்படும் டவுன் பஸ்சை மாரிமுத்து 56, ஓட்டினார்.

இவர் பேக்கரும்பு பகுதியில் நடந்த உறவினர் இல்ல விழாவில் பங்கேற்க தனி நபராக அரசு பஸ்சை ஓட்டிச்சென்றார். விருந்தில் பங்கேற்றுவிட்டு திரும்பினார்.

உறவினரின் இல்ல விழாவிற்கு அரசு பஸ்சை மாரிமுத்து பயன்படுத்திய வீடியோ பரவியது. இதையடுத்து அவர் மீது துறை ரீதியான ஒழுங்கு நடவடிக்கை எடுக்க உயர் அதிகாரிகள் உத்தரவிட்டனர். இதையடுத்து மாரிமுத்து சஸ்பெண்ட் செய்யப்பட்டார்.

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