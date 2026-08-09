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/உள்ளூர் செய்திகள்/ராமநாதபுரம்/﻿ போதை விழிப்புணர்வு ஊர்வலம்

﻿ போதை விழிப்புணர்வு ஊர்வலம்

﻿ போதை விழிப்புணர்வு ஊர்வலம்

ADDED : ஆக 09, 2026 12:26 AM

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ADDED : ஆக 09, 2026 12:26 AM

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பரமக்குடி: பரமக்குடி அரசு கலைக்கல்லுாரியில் போதை விழிப்புணர்வு ஊர்வலம் நடந்தது.

போதைப் பொருள் தடுப்பு குழு சார்பில், போதை பொருள் இல்லாத தமிழ்நாடு என்ற தலைப்பில் நடந்த ஊர் வலத்திற்கு முதல்வர் அறிவழகன் தலைமை வகித்தார். பரமக்குடி டி.எஸ்.பி., ஜாபர் சித்திக் கொடியசைத்து துவக்கி வைத்தார்.

கல்லுாரி வாயிலில் துவங்கிய ஊர்வலத்தில் விழிப்புணர்வு பதாகைகளை ஏந்தி மாணவர்கள் சென்றனர். ஊர்வலம் சந்தைக் கடை, பஸ் ஸ்டாண்ட் வழியாக மீண்டும் கல்லுாரியை அடைந்தது. அப்போது போதை ஒழிப்பு உறுதிமொழி எடுத்தனர். போதை பொருள் தடுப்புக் குழு அலுவலர் பேராசிரியர் விஜயகுமார் நன்றி கூறினார்.

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