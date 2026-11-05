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போதை பொருள் விழிப்புணர்வு

போதை பொருள் விழிப்புணர்வு

UPDATED : நவ 04, 2026 11:00 AM

ADDED : நவ 04, 2026 10:57 AM

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UPDATED : நவ 04, 2026 11:00 AM ADDED : நவ 04, 2026 10:57 AM

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முதுகுளத்துார்: முதுகுளத்துார் அருகே இளஞ்செம்பூர் அரசு உயர்நிலைப்பள்ளியில் போதை பொருள் எதிர்ப்பு உறுதிமொழி மற்றும் விழிப்புணர்வு நடந்தது. தலைமையாசிரியர் கார்த்திகேயன் தலைமை வகித்தார். இன்ஸ்பெக்டர் ராஜேந்திரன் முன்னிலை வகித்தார். போதைப் பொருள் மன்ற ஒருங்கிணைப்பாளர் வில்வரசி வரவேற்றார்.

பள்ளி வளாகத்தில் மாணவர்கள், ஆசிரியர்கள் போதை பொருள் தடுப்பு உறுதிமொழி எடுத்தனர். மது, புகையிலை,போதைப் பொருளால் ஏற்படும் தீமைகள் மற்றும் அதன் விளைவுகள் குறித்து போலீஸ், ஆசிரியர்கள் விளக்கிப் பேசினர். இதில் ஆசிரியர்கள், மாணவர்கள், போலீசார் கலந்து கொண்டனர்.

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