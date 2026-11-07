/உள்ளூர் செய்திகள்/ராமநாதபுரம்/லாட்டரி விற்ற முதியவர் கைது
UPDATED : நவ 06, 2026 07:31 PM
ADDED : நவ 06, 2026 05:47 PM
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ராமநாதபுரம்: ராமநாதபுரம் பஜார் போலீசார் நேற்று (நவ.,5) கண்காணிப்பு பணியில் ஈடுபட்டனர்.
பழைய சந்தோஷ் தியேட்டர் அருகே நின்றவரை விசாரித்த போது ரூ.30 ஆயிரத்து 500 மதிப்பிலான லாட்டரி சீட்டுகள் இருந்தது தெரிய வந்தது. விசாரித்ததில் நீலகண்டி ஊருணியை சேர்ந்த செந்தில்குமார் 50, என தெரிய வந்தது. அவரை கைது செய்த போலீசார் ரூ.2140 ரொக்கம், டூவீலர், அலைபேசியை பறிமுதல் செய்தனர். ––