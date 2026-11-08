த.வெ.க., சார்பில் நலத்திட்ட உதவி நெரிசலில் சிக்கி மூதாட்டி மயக்கம்
த.வெ.க., சார்பில் நலத்திட்ட உதவி நெரிசலில் சிக்கி மூதாட்டி மயக்கம்
UPDATED : நவ 07, 2026 05:21 PM
ADDED : நவ 07, 2026 05:17 PM
கமுதி: கமுதி பேரூராட்சி அலுவலகம் முன் த.வெ.க.,சார்பில் நடந்த நலத்திட்ட உதவி வழங்கும் விழாவில் கூட்ட நெரிசலில் தள்ளுமுள்ளு ஏற்பட்டதால் மூதாட்டி மயக்கம் அடைந்தார்.
ராமநாதபுரம் மாவட்டம் கமுதி பேரூராட்சி அலுவலகம் முன் த.வெ.க., சார்பில் தீபாவளியை முன்னிட்டு துாய்மைப் பணியாளர்கள், பொதுமக்களுக்கு நலத்திட்ட உதவிகள் வழங்கும் விழா நடந்தது. 300க்கும் மேற்பட்ட பெண்கள் நலத்திட்டங்களை பெறுவதற்காக ஒரு மணி நேரத்திற்கும் மேலாக காத்திருந்தனர். கால தாமதமாக வந்த மாவட்ட செயலாளர் மதன் நலத்திட்ட உதவிகள் வழங்கினார்.
அப்போது சிறிது நேரத்தில் கூட்டத்தில் தள்ளு முள்ளு ஏற்பட்டு நெரிசலில் சிக்கி 70 வயது மூதாட்டி மயக்கம் அடைந்தார். பொதுமக்கள் உதவியுடன் மூதாட்டியை கமுதி அரசு மருத்துவமனையில் அனுமதித்தனர். அதன் பிறகு பேரூராட்சி அலுவலக கேட்டை மூடிவிட்டு போலீஸ் வந்த பிறகு கூட்டத்தை கட்டுப்படுத்தி நலத்திட்ட உதவிகள் வழங்கப்பட்டது.
கைக்குழந்தைகளுடன் காத்திருந்த பெண்கள், முதியோர் கூட்ட நெரிசலில் சிக்கி சிரமப்பட்டனர்.