சேதமடைந்து ஆபத்தான கட்டடத்தில் மின்வாரியம்

UPDATED : நவ 10, 2026 10:54 AM
ADDED : நவ 10, 2026 10:48 AM
கமுதி: கமுதியில் மின்வாரிய அலுவலக கட்டடம் சேதமடைந்து சீமைக் கருவேல மரங்கள் வளர்ந்து புதர்மண்டி ஆபத்தான நிலையில் உள்ளது.
கமுதி கோட்டைமேடு அருகே துணை மின் நிலையம் செயல்பட்டு வருகிறது.இதன் கீழ் கமுதி எட்டுக்கண் பாலம் அருகே மின்வாரிய உதவி மின்பொறியாளர் அலுவலகம் செயல்பட்டு வருகிறது. இங்கு 30 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு கட்டடம் கட்டப்பட்டது. கமுதி தாலுகாவில் ஐயாயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட வீடுகளுக்கு மின் சப்ளை வழங்கப்படுகிறது.
கமுதி தாலுகாவில் உள்ள மக்கள் மின் கட்டணம் செலுத்துதல் உள்ளிட்ட பல்வேறு பணிகளுக்காக மின்வாரிய அலுவலகம் வந்து செல்கின்றனர். இந்நிலையில் கடந்த பல்வேறு ஆண்டுகளாகவே எட்டுக்கண் பாலம் அருகே ரோடு அகலப்படுத்துதல், மராமத்து உள்ளிட்ட பல்வேறு பணிகள் நடந்துள்ளதால் ரோடு உயர்ந்து மின்வாரிய அலுவலகம் பள்ளமான இடத்தில் உள்ளது.
தற்போது வரை முறையாக பராமரிப்பு பணி செய்யப்படாததால் கட்டடங்கள் ஆங்காங்கே விரிசலடைந்து சேதமடைந்து உள்ளது. மின் சாதன பொருட்களையும் பாதுகாப்பாக வைக்க முடியவில்லை. மழைக்காலத்தில் மழைநீர் குளம் போல் தேங்கி தொற்று நோய் பரவும் அபாயம் உள்ளது. தினந்தோறும் அலுவலகத்திற்கு வரும் பணியாளர்கள், மின் கட்டணம் செலுத்த வரும் மக்கள் தேவையான அடிப்படை வசதிகள் இல்லாமல் சிரமப்படுகின்றனர்.
எனவே ஆபத்தான நிலையில் உள்ள பழைய கட்டடத்தை அகற்றி விட்டு புதிய கட்டடம் கட்டவும், தேவையான அடிப்படை வசதிகள் செய்து கொடுக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று மக்கள் கோரிக்கை விடுத்தனர்.