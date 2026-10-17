எமனேஸ்வரம் எஸ்.என்.வி., அரசு மாதிரி பள்ளி மாணவிகள் முதலிடம்
எமனேஸ்வரம் எஸ்.என்.வி., அரசு மாதிரி பள்ளி மாணவிகள் முதலிடம்
UPDATED : அக் 17, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 16, 2026 10:24 PM
பரமக்குடி: பரமக்குடி அருகே எமனேஸ்வரம் எஸ்.என்.வி., அரசு மாதிரி மேல்நிலைப்பள்ளி மாணவிகள் மாவட்ட அளவிலான தடகளப் போட்டியில் முதலிடம் பெற்று சாதனை படைத்தனர்.
பள்ளிக் கல்வித்துறை சார்பில் நடந்த மாவட்ட அளவிலான தடகளப் போட்டிகளில் 54 புள்ளிகளுடன் முதலிடம் பெற்றனர்.
இதன்படி 14, 17, 19 வயது மாணவிகள் பிரிவில் சுபிக்க்ஷா 400 மீ., 600 மீ., ஓட்டத்தில் 2ம் இடம், ராக நிவேதா உயரம் தாண்டுதலில் முதலிடம், 400 மீ., தடை தாண்டுதலில் 2ம் இடம், ரக்க்ஷனா 800 மீ., 1500 மீ., ஓட்டத்தில் முதலிடம், 3000 மீ.,ல் இரண்டாமிடம் பெற்றனர்.
அனுஷ்கா நீளம் தாண்டுதல், 100 மீ., ஓட்டம் முதலிடம், 100 மீ., தடை தாண்டுதல் 2ம் இடம், தனுஸ்ரீ மும்முறை தாண்டுதலில் 3ம் இடம், லட்சுமி 800 மீ., ஓட்டம் 2ம் இடம், ஹேம வர்ஷினி 100 மீ., 400 மீ., தொடர் ஓட்டத்தில் முதலிடம், மகத்ரா 100மீ., 400 மீ., தொடர் ஓட்டத்தில் முதலிடம் பெற்றனர்.
இவர்கள் சேலத்தில் நடக்க உள்ள மாநில போட்டிக்கு தகுதி பெற்றனர்.
வெற்றி பெற்ற மாணவிகளை முதன்மைக் கல்வி அலுவலர்(பொ) பாலதண்டாயுதபாணி, பள்ளி தலைமையாசிரியர் சபரிநாதன், உடற்கல்வி ஆசிரியர் கார்த்திக், ஆசிரியர்கள் பாராட்டினர்.