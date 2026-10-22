இமானுவேல் சேகரன் பிறந்த நாள் அரசு விழா: அமைச்சர்கள், கலெக்டர் பங்கேற்பு
இமானுவேல் சேகரன் பிறந்த நாள் அரசு விழா: அமைச்சர்கள், கலெக்டர் பங்கேற்பு
UPDATED : அக் 09, 2026 04:50 PM
ADDED : அக் 09, 2026 04:46 PM
பரமக்குடி: பரமக்குடியில் இமானுவேல் சேகரன் 102 வது பிறந்த நாள் மற்றும் அரசு விழா மணிமண்டபத்தில் நடந்தது.
அமைச்சர்கள் மதன் ராஜா, டாக்டர் பிரபு, கலெக்டர் சிவகுரு பிரபாகரன் உள்ளிட்டோர் இமானுவேல் சேகரன் சிலைக்கு மாலை அணிவித்து மரியாதை செய்தனர். தொடர்ந்து 78 லட்சத்து 95 ஆயிரம் ரூபாய் மதிப்பிலான நலத்திட்ட உதவிகள் வழங்கப்பட்டன. கூடுதல் கலெக்டர் (வளர்ச்சி) திவ்யான் ஷீநிகம், பரமக்குடி சப் கலெக்டர் வினோதினி பங்கேற்றனர்.
தி.மு.க., சார்பில் பரமக்குடி எம்.எல்.ஏ., கதிரவன், நகராட்சி தலைவர் சேது கருணாநிதி, அ.தி.மு.க., தர்மர் எம்.பி., த.வெ.க., கமுதி தோப்படைப்பட்டி பூமிநாதன், ம.தி.மு.க., நிர்வாகி நகராட்சி துணைத் தலைவர் குணா உட்பட அனைத்து கட்சி நிர்வாகிகள், சமுதாய அமைப்பினர் மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தினர்.