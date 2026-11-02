/உள்ளூர் செய்திகள்/ராமநாதபுரம்/குடும்ப பாதுகாப்பு நிதியை உயர்த்த வலியுறுத்தல்
UPDATED : நவ 01, 2026 04:48 PM
ADDED : நவ 01, 2026 04:44 PM
அ நிறம் | அளவு
ராமநாதபுரம்:
குடும்ப பாதுகாப்பு நிதியை ரூ.2 லட்சமாக உயர்த்த வேண்டும் என காவல்துறையில் ஓய்வு பெற்றுள்ள அலுவலர்கள் வலியுறுத்தினர்.
ராமநாதபுரம் மாவட்ட காவல்துறை ஓய்வு பெற்ற அலுவலர்கள் நலச்சங்கத்தின் பொதுக்குழு கூட்டம் நடந்தது. மாவட்ட தலைவர் உமாமகேஸ்வரன் தலைமைவகித்தார். செயலாளர் தெட்சிணாமூர்த்தி விளக்க உரையாற்றினார். இதில், ஓய்வு பெற்ற போலீசாருக்கு ஏற்படும் இடர்பாடுகள் குறித்து விவாதிக்கப்பட்டது. குடும்ப பாதுகாப்பு நிதியை ரூ.2 லட்சமாக உயர்த்துவது, மூத்த குடிமக்களுக்கு ரயில் கட்டண சலுகை வழங்குவது உள்ளிட்ட தீர்மானங்கள் நிறைவேற்றப்பட்டன. நிகழ்வில் பொருளாளர் நாகேஸ்வரன், கொள்கை பரப்பு செயலாளர் நாகரெத்தினம், அமைப்பு செயலாளர் கார்த்திகேயன் உள்ளிட்டோர் பங்கேற்றனர்.