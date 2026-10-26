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‘எஸ்கேப்’ கைதி அந்தமானில் கைது

‘எஸ்கேப்’ கைதி அந்தமானில் கைது

UPDATED : அக் 25, 2026 12:00 AM

ADDED : அக் 24, 2026 09:06 PM

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UPDATED : அக் 25, 2026 12:00 AM ADDED : அக் 24, 2026 09:06 PM

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ராமநாதபுரம்: ராமநாதபுரம், மகாசக்தி நகர் சந்திரசேகர், 60, கடந்த 2017ல் வெட்டி கொல்லப்பட்டார்.

அவரை கொலை செய்த சடையன் வலசையைச் சேர்ந்த அருண்பாண்டியன், 24, என்பவருக்கு, ராமநாதபுரம் மாவட்ட நீதிமன்றத்தில், ஆயுள் தண்டனை விதிக்கப்பட்டது.

மதுரை மத்திய சிறையில், செப்., 11 முதல், அக்., 2 வரை பரோலில் வந்த அருண்பாண்டியன் தலைமறைவானார். தனிப்படை போலீசார் அவரை அந்தமானில் நேற்று கைது செய்தனர்.

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