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/உள்ளூர் செய்திகள்/ராமநாதபுரம்/கல்வி உதவித்தொகை வழங்குவதாக மோசடி குறித்து எசசரிக்கை : கல்லுாரி மாணவர்களை குறி வைக்கும் கும்பல்

கல்வி உதவித்தொகை வழங்குவதாக மோசடி குறித்து எசசரிக்கை : கல்லுாரி மாணவர்களை குறி வைக்கும் கும்பல்

கல்வி உதவித்தொகை வழங்குவதாக மோசடி குறித்து எசசரிக்கை : கல்லுாரி மாணவர்களை குறி வைக்கும் கும்பல்

ADDED : ஜூலை 10, 2026 03:28 AM

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ADDED : ஜூலை 10, 2026 03:28 AM

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ராமநாதபுரம்:ராமநாதபுரத்தில் புதிதாக உயர்கல்வி சேரும் மாணவர்களுக்கு கல்வி உதவித்தொகை வழங்குவதாக கூறி சிலர் மோசடியில் ஈடுபடுகின்றனர். இது போன்று அழைக்கும் சைபர் மோசடி கும்பலிடம் எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும் என சைபர் கிரைம் போலீசார் எச்சரித்துள்ளனர்.

ஒவ்வொரு ஆண்டும் பிளஸ் 2, பத்தாம் வகுப்பு முடிக்கும் மாணவர்கள் உயர்கல்விக்காக கல்லுாரி, பாலிடெக்னிக் போன்றவற்றில் சேர்ந்து வருகின்றனர். இந்த சூழலைப் பயன்படுத்தி சைபர் மோசடி கும்பல் மாணவர்கள், அவர்களது பெற்றோரை குறி வைத்து கல்வி உதவித் தொகை வழங்குவதாக கூறி பணம் பறிக்கும் முயற்சி யில் ஈடுபடுகின்றனர்.

இவ்வாறு தொடர்பு கொள்ளும் நபர்கள் மாணவர்களின் பெயர், பள்ளியின் விபரம், மதிப்பெண் உள்ளிட்டவற்றை ஏற்கனவே சேகரித்து விடுகின்றனர். பெற்றோரிடம் மாணவர்களின் விபரங்களை கூறி பள்ளியில் இருந்து மாணவர் குறித்து விபரம் தெரிவித்ததாக கூறி நம்பிக்கை ஏற்படுத்துகின்றனர். பின்னர் தாங்கள் குறிப்பிட்ட அறக்கட்டளையில் இருந்து கல்வி உதவித் தொகை வழங்குகிறோம்.

மாணவர்கள் உயர்கல்வி முழுவதும் இலவச மாக படிப்பதற்கு உதவு கிறோம். அதற்கான ஆவணங்கள் சரிபார்ப்பதற்கு குறிப்பிட்ட பணம் செலுத்துமாறு கேட்கின்றனர். மேலும் பல்வேறு காரணங்களை கூறி பணம் பறிக்கும் முயற்சியில் ஈடுபடுகின்ற னர். அது மட்டுமின்றி வாட்ஸ் ஆப் எண்ணிற்கு 'க்யூஆர்' கோடு ஒன்றை அனுப்பி அதை ஸ்கேன் செய்யுமாறு அறிவுறுத்துகின்றனர்.

அவ்வாறு மோசடி நபர்கள் அனுப்பும் க்யூ ஆர் குறியீட்டை ஸ்கேன் செய்த வுடன் அலைபேசிகள் முடங்கி விடுகின்றன. பின்னர் மோசடி நபர்கள் அவர்களின் அலைபேசியில் இணைக்கப்பட்ட வங்கி கணக்கில் இருந்து பணத்தை எடுத்து விடுகின்றனர்.

இது குறித்து சைபர் கிரைம் இன்ஸ்பெக்டர் வெங்கடேஷ் கூறிய தாவது:

அரசு அல்லது தனியார் நிறுவனங்களின் பெயரில் கல்வி உதவித்தொகை வழங்கப்படும் எனக் கூறி, வங்கி கணக்கு எண், ஆதார் எண், ஓ.டி.பி. உள்ளிட்ட ரகசிய தகவல்களை சைபர் மோசடி கும்பல் பெற முயற்சிக்கின்றனர். கடந்த மாதத்தில் மட்டும் 3 வழக்குகள் இது சம்பந்த மாக பதிவு செய்யப்பட்டு உள்ளது. சிலரிடம் பதிவு கட்டணம், சேவை கட்ட ணம் எனக் கூறி பணம் கேட்டுள்ளனர்.

இது போன்ற அழைப்பு கள் வந்தால் அதை துண்டித்துவிட வேண்டும். வாட்ஸ் ஆப் மூலம் வரும் க்யூஆர் குறியீட்டை ஸ்கேன் செய்யக் கூடாது. மேலும் ஏ.பி.கே., கோப்புகள், பிற செயலிகளை பதிவிறக்குவதை தவிர்க்க வேண்டும். கல்வி உதவித் தொகை தொடர்பான தகவல்களை சம்பந்தப்பட்ட கல்வி நிறுவனம் அல்லது அதிகாரப்பூர்வ அரசு தளங்கள் மூலம் மட்டுமே பெற முடியும் என்றனர்.

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