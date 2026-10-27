பசும்பொன்னில் அடிப்படை வசதி கூட நிறைவேற்றப்படவில்லை: முன்னாள் அமைச்சர் உதயகுமார் கண்டனம்
பசும்பொன்னில் அடிப்படை வசதி கூட நிறைவேற்றப்படவில்லை: முன்னாள் அமைச்சர் உதயகுமார் கண்டனம்
UPDATED : அக் 27, 2026 03:56 AM
ADDED : அக் 26, 2026 06:47 PM
கமுதி: பசும்பொன்னில் அடிப்படை வசதிகளை கூட நிறைவேற்றவில்லை என முன்னாள் அமைச்சர் உதயகுமார் கண்டனம் தெரிவித்தார்.
கமுதி அருகே பசும்பொன் முத்துராமலிங்கத்தேவர் 119வது ஜெயந்தி விழா, 64வது குருபூஜை விழா அக்.,30ல் நடைபெற உள்ளது. 2014ல் அ.தி.மு.க., சார்பில் ரூ.4.50 கோடியில் 13.5 கிலோ தங்கக் கவசத்தை முன்னாள் முதல்வர் ஜெ., முத்துராமலிங்கத்தேவர் சிலைக்கு அணிவித்தார்.
குருபூஜை முடிந்த பின் மதுரை தனியார் வங்கியில் வைத்து பாதுகாக்கப்பட்டது. இந்த ஆண்டு அ.தி.மு.க., பொருளாளர் சீனிவாசன், நினைவிட பொறுப்பாளர் காந்திமீனாள் முன்னிலையில் பெறப்பட்டது. பின் பசும்பொன் முத்துராமலிங்கத்தேவர் சிலைக்கு முன்னாள் அமைச்சர் உதயகுமார், நினைவிட பொறுப்பாளர் காந்திமீனாள் முன்னிலையில் தங்கக்கவசம் அணிவிக்கப்பட்டது. உதயகுமார் கூறியதாவது:
தேவர் குருபூஜையின் போது ஒவ்வொரு ஆண்டும் சிறப்பாக முன்னேற்பாடுகள் செய்யப்படும். பொதுப்பணித்துறை சார்பில் வர்ணம் பூசப்பட்டு அடிப்படை வசதிகள் செய்யப்பட்டு வந்தது. தற்போது வர்ணம் கூட பூசப்படாமல் உள்ளது. த.வெ.க., அரசு கவனக்குறைவாக உள்ளதா அல்லது அரசியல் உள் நோக்கத்தாலா என தெரியவில்லை. இது வன்மையாக கண்டிக்கத்தக்கது.
எனவே அரசு இனிமேலாவது மூன்று நாட்களில் அனைத்து அடிப்படை வசதிகளையும் செய்ய வேண்டும். அமைச்சர்கள் ஆய்வு செய்தும் அடிப்படை வசதிகள் தற்போது வரை செய்யப்படவில்லை. த.வெ.க., அரசுக்கு தனிப்பெரும்பான்மை இல்லை. குதிரை பேரத்தை மக்கள் ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டார்கள். இது நிரந்தரம் இல்லாத அரசாக உள்ளது என்றார்.