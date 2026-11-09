கடலுக்குள் பெய்யும் அதிக மழை: மீன் பெருக்கத்திற்கு வழிவகுக்கும்
கடலுக்குள் பெய்யும் அதிக மழை: மீன் பெருக்கத்திற்கு வழிவகுக்கும்
UPDATED : நவ 08, 2026 05:00 PM
ADDED : நவ 08, 2026 04:02 PM
சாயல்குடி: சாயல்குடி சுற்றுவட்டார கடற்கரை கிராமங்களான ரோஜ்மா நகர், நரிப்பையூர், மாரியூர், முந்தல், வாலிநோக்கம் உள்ளிட்ட கிராமங்களில் அதிக மழைப்பொழிவு ஏற்பட்டுள்ளது. கடலுக்குள் அதிக மழை பெய்தால் மீனினங்கள் பெருகும் வாய்ப்பு இருப்பதாக மீனவர்களும், மீன்வள ஆராய்ச்சியாளர்களும் தெரிவித்தனர். மீன் வள ஆராய்சியாளர்கள் கூறியதாவது:
சூரிய வெப்பத்தால் கடல் நீர் தொடர்ந்து ஆவியாகும் போது மேற்பரப்பில் உள்ள நீரில் உப்பின் அளவு அதிகரிக்கிறது. இப்படிப்பட்ட நேரங்களில் பெய்யும் மழை நீர் கடல் மேற்பரப்பு நீரின் முகப்பை குறைத்து சமநிலைப்படுத்த உதவுகிறது. வளி மண்டலத்தில் உள்ள துாசி நைட்ரஜன் மற்றும் பல்வேறு கனிம பொருட்களை மழை நீர் அடித்து வந்து கடலில் சேர்க்கிறது. இந்த தாதுக்கள் பைட்டோ பிளாங்க்டன் எனப்படும் நுண்ணிய கடல் பாசிகளின் வளர்ச்சிக்கு உதவுகின்றன. இவைதான் கடலின் உணவு சங்கிலி அடிப்படை.
கடலுக்குள் பெய்யும் மழையால் மீன்களின் வளர்ச்சி, உணவு சங்கிலி மற்றும் இனப்பெருக்கத்திற்கு முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது. மழையால் கடலோரப் பகுதி மற்றும் கழிமுகப்பகுதிகளில் நீரின் உப்புத் தன்மை சற்று குறைகிறது. இந்த சூழல் மாற்றம் பல மீன் இனங்கள் முட்டையிட்டு இனப்பெருக்கம் செய்வதற்கு சரியான சூழலை உருவாக்குகிறது.
கடலின் மேற்பரப்பு சூடாகும் போது மீன்களுக்கு சுவாச பிரச்னை ஏற்படலாம். அப்போது குளிர்ந்த மழை நீரின் மூலமாக வெப்பத்தை குறைத்து ஆக்ஸிஜன் பரிமாற்றத்திற்கு உதவுகிறது. மொத்தத்தில் நிலத்தில் பெய்யும் மழையைப் போல கடலுக்குள் பெய்யும் மழையும் மீன்களை அறுவடை செய்வதற்கு பலனளிக்கிறது என்றனர்.