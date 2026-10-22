எதிர்பார்ப்பு ராமநாதபுரம் மாவட்டத்தில் சுற்றுலாப்பயணிகள்.. சுற்றுலா தளங்களுக்கு ரவுண்டப் பஸ் வசதி தேவை
எதிர்பார்ப்பு ராமநாதபுரம் மாவட்டத்தில் சுற்றுலாப்பயணிகள்.. சுற்றுலா தளங்களுக்கு ரவுண்டப் பஸ் வசதி தேவை
UPDATED : அக் 09, 2026 04:09 PM
ADDED : அக் 09, 2026 04:06 PM
திருப்புல்லாணி: ராமநாதபுரம் மாவட்டம் பல்வேறு அரிய சுற்றுலாத்தளங்களையும் பழமை வாய்ந்த கோயில்களையும் தன்னகத்தே கொண்டுள்ளது.
வரலாற்று பண்பாட்டு மையங்களாக உள்ள ராமநாதபுரம் அரண்மனை ராமலிங்க விலாசம் சேதுபதி மன்னர்களின் வரலாற்றுச் சிறப்பையும் கலைநயமிக்க சுவர் ஓவியங்களையும் பறைசாற்றும் வண்ணம் உள்ளது. முன்னாள் ஜனாதிபதி அப்துல் கலாம் தேசிய நினைவகம் தங்கச்சிமடத்தில் உள்ளது.
ஆன்மிக தலங்களான ராமேஸ்வரம் ராமநாதசுவாமி கோயில், தேவிபட்டினம் கடலுக்குள் அமைந்த நவக்கிரக நவபாஷாணம், தனுஷ்கோடி அரிச்சல் முனை, பாம்பன் கடல் பாலம், உச்சிப்புளி அரியமான் கடற்கரை படகு போக்குவரத்து, படகு போக்குவரத்து வசதி உள்ள குருசடை தீவு, ஏர்வாடி அருகே உள்ள மணல் திட்டு மற்றும் மேலச்செல்வனுார், கீழச்செல்வனுார், சித்திரங்குடி, தேர்த்தங்கல் பறவைகள் சரணாலயங்கள், பிரசித்தி பெற்ற உத்தரகோசமங்கை மங்களநாதர் சுவாமி கோயில், 44 வது திவ்ய தேசமான திருப்புல்லாணி ஆதி ஜெகநாதப்பெருமாள் கோயில் உள்ளன.
முன்னோர்களுக்கு திதி, தர்ப்பணம் செய்யக்கூடிய சேதுக்கரை மன்னார் வளைகுடா கடற்கரை, சுற்றுலா பயணிகளை கவரக்கூடிய அழகிய வாலிநோக்கம் கடற்கரை, வருண பகவானால் பூஜிக்கப்பட்ட மாரியூர் பூவேந்தியநாதர் கோயில், மத நல்லிணக்கத்திற்கு எடுத்துக்காட்டாக திகழும் ஏர்வாடி சுல்தான் செய்யது இப்ராஹிம் பாதுஷா நாயகம் தர்கா, திருவாடனை அருகே உள்ள ஓரியூர் புனித அருளானந்தர் சர்ச் உள்ளிட்ட சுற்றுலா தளங்களின் பட்டியலில் உள்ள பிரதான சின்னங்களை வகைப்படுத்தி ரவுண்டப் பஸ் வசதி வேண்டும் என்ற கோரிக்கை எழுந்துள்ளது.
சுற்றுலாப் பயணிகள் கூறியதாவது: பள்ளி கல்லுாரி விடுமுறை நாட்களில் அதிகளவு கோயில்களுக்கும் கண்களை கவரும் விதத்தில் உள்ள கடற்கரைகளுக்கும் ஏராளமானோர் வருகின்றனர். இந்நிலையில் ராமநாதபுரம் மாவட்டத்தில் குறிப்பிட்ட இடங்களில் 50 கி.மீ., சுற்றளவுக்குள் ஒருங்கிணைந்த சுற்றுலாத் தலங்கள் மற்றும் கோயில்களை இணைக்கும் வகையில் அரசு போக்குவரத்துக் கழகத்தால் பஸ் வசதி செய்து தர வேண்டும்.
காலை முதல் மாலை வரை குறிப்பிட்ட நேரத்திற்குள் சுற்றுப் பஸ் வசதி அமைத்துத் தந்தால் அனைத்து தரப்பு மக்களுக்கும் பயனுள்ளதாக அமையும். இதன் மூலம் சுற்றுலா துறையின் அடிப்படைக் கட்டமைப்பு வசதிகள் உயரும். எனவே தமிழக அரசு புண்ணிய ஸ்தலங்களை இணைக்கும் வகையில் சுற்றுலா ரவுண்டப் பஸ்களை இயக்க வேண்டும் என்றனர்.