விரைவுப்படுத்துங்கள் ராமநாதபுரத்தில் விமான நிலையம் அமைக்கும் பணியை நடப்பாண்டிலாவது நிலத்தை கையகப்படுத்த வேண்டும்
விரைவுப்படுத்துங்கள் ராமநாதபுரத்தில் விமான நிலையம் அமைக்கும் பணியை நடப்பாண்டிலாவது நிலத்தை கையகப்படுத்த வேண்டும்
UPDATED : நவ 09, 2026 04:47 PM
ADDED : நவ 09, 2026 04:47 PM
ராமநாதபுரம்: ராமநாதபுரம் மாவட்டத்தில் விமான நிலையம் அமைக்க 2021ல் ரூ.36 கோடியே 72 லட்சம் நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டும் இதுவரை இடம் இறுதி செய்யப்படவில்லை. ஆய்வுகள் மட்டுமே நடத்துகின்றனர். இப்பணியை விரைவுபடுத்தி நடப்பாண்டிலாவது விமான நிலையம் கட்டுமானத்திற்கான முதற்கட்ட பணிகளை துவங்க வேண்டும் என மக்கள் வலியுறுத்தினர்.
யாத்திரை, சுற்றுலா வருபவர்கள் விமானத்தில் மதுரை வரை வந்து, பின்னர் 170 கி.மீ.,ல் உள்ள ராமேஸ்வரத்திற்கு 4 மணி நேரம் கார் அல்லது இதர வாகனங்களில் பயணிக்கின்றனர். இதனால் நேர விரயம் ஆகிறது. இதையடுத்து மத்திய அரசின் உதான் திட்டத்தில் ராமநாதபுரம் மாவட்டத்தில் விமான நிலையம் அமைக்க முடிவு செய்து 2021ல் ரூ.36 கோடியே 72 லட்சம் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது.
ராமநாதபுரத்தில் தற்போது செயல்பட்டு வரும் பாதுகாப்பு அமைச்சகத்தின் கீழ் உள்ள ஐ.என்.எஸ்., பருந்து கடற்படை விமான தளத்தை விரிவாக்கம் செய்து அங்கிருந்து பயணிகள் விமானங்கள் இயக்க இயக்க 2003 ல் திட்டமிட்டனர். இதற்கிடையில் ரயில்வே இடத்தை கைப்பற்றுவதில் தாமதம் ஏற்பட்டது. அதன் பிறகு மாற்று இடமாக மக்கள் தொகை குறைவு, போக்குவரத்து வசதி, அமைவிடம் போன்ற பல்வேறு சிறப்பம்சங்களை கணக்கில் கொண்டு கும்பரம், மாணிக்கனேரி ஆகிய இடங்களை தமிழக அரசு தேர்வு செய்தது.
கும்பரம் கிராமத்தில் விமான நிலையம் அமைக்க விவசாயிகள் எதிர்ப்பால் கீழக்கரை மாணிக்கனேரியில் விமான நிலையம் அமைப்பதற்காக வான் வழிபாதை அமைப்பதற்கு இடையூறாக உயரமான கட்டடங்கள் ஏதேனும் இருக்கிறதா, விமான ஓடுதளத்திற்குரிய மண் தன்மை போன்ற சாத்தியக்கூறுகள் குறித்து ஆய்வு மட்டும் நடந்தது.
இதற்கிடையில் உச்சிபுளி ஐ.என்.எஸ்., பருந்து அருகே இடம் உள்ளதா என்பது குறித்தும் ஆய்வு செய்கின்றனர். இப்படியாக கடந்த 5 ஆண்டுகளுக்கு முன்பே திட்டமிட்டு, நிலம் கையகப்படுத்தும் பணிகள் ஆமை வேகத்திலே நடக்கிறது. எனவே நடப்பாண்டிலாவது இடத்தை இறுதி செய்து, நிலம் கையகப்படுத்தும் பணிகளை துவங்க மத்திய, மாநில அரசுகள் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.––––