பரமக்குடி வைகை ஆறு சர்வீஸ் ரோட்டில் கொட்டப்பட்ட காலாவதியான மருந்துகள்
பரமக்குடி வைகை ஆறு சர்வீஸ் ரோட்டில் கொட்டப்பட்ட காலாவதியான மருந்துகள்
UPDATED : நவ 14, 2026 03:38 AM
ADDED : நவ 13, 2026 05:55 PM
பரமக்குடி: ராமநாதபுரம் மாவட்டம் பரமக்குடி வைகை ஆறு சர்வீஸ் ரோட்டோரம் கொட்டப்பட்ட குப்பையில் காலாவதியான மருந்துகளை வீசி சென்வர்கள் குறித்து விசாரிக்கின்றனர்.
பரமக்குடி நகராட்சியில் குப்பை சேகரிக்கப்பட்டு குப்பை கிடங்குகளுக்கு கொண்டு செல்லப்படுகிறது. மேலும் இங்குள்ள மூன்று நகராட்சி குப்பை பிரிக்கும் இடங்களுக்கும் அனுப்பப்படுகிறது. இந்நிலையில் வைகை ஆற்றின் இரண்டு கரைகளிலும் 3 கி.மீ., வரை சர்வீஸ் ரோடு அமைக்கப்பட்டுள்ளது. இதன் வழியாக செல்வோர் வீடுகள், வணிக நிறுவனங்கள் மற்றும் அனைத்து வகையான இடங்களில் பயன்படுத்திய குப்பையை சர்வ சாதாரணமாக வீசி செல்கின்றனர்.
தொடர்ந்து நேற்று அரசு ஆண்கள் மேல்நிலைப் பள்ளி பின்புறம் காலாவதியான மருந்து பொருட்கள் ஏராளமாக கொட்டிக் கிடந்தன. ரோட்டோரம் வீசப்படும் குப்பையை கால்நடைகள் அதிகளவில் உட்கொண்டு வருகின்றன. இதன் வழியாக செல்லும் குழந்தைகள், பள்ளி மாணவர்கள் மற்றும் விவரம் அறியாதவர்கள் மருந்து பொருட்களை தவறுதலாக பயன்படுத்தும் சாத்தியக் கூறுகள் உள்ளன.
இவ்வாறான பொருட்களை முறையாக அகற்ற மருந்து தரக் கட்டுப்பாட்டு ஆணையம் வழிகாட்டுதல் அளித்துள்ளது. ஆகவே ரோட்டோரம் குப்பையை வீசி செல்வோருக்கு அபராதம் விதிப்பதுடன், போர்க்கால அடிப்படையில் சுத்தம் செய்து நகராட்சி நிர்வாகம் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என மக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.