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அரசு மருத்துவமனை வளாகத்தில் பட்டுப்போன மரங்களால் ஆபத்து
அரசு மருத்துவமனை வளாகத்தில் பட்டுப்போன மரங்களால் ஆபத்து
ADDED : ஜூலை 19, 2026 12:37 AM
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பரமக்குடி: பரமக்குடி அரசு மாவட்ட தலைமை மருத்துவமனை புதிய கட்டடத்தின் முன்பு இரு பட்டுப்போன மரங்களால் விபத்து அபாயம் உள்ளது.
பரமக்குடி மாவட்ட மருத்துவமனையில் 25 ஆயிரம் சதுர அடியில் ரூ.60.87 கோடி மதிப்பில் 5 தளங்களை முதல்வர் விஜய் காணொளி மூலம் திறந்து வைத்தார். தற்போது கீழ் தளத்தில் வெளி நோயாளிகளுக்கான பிரிவு, மருந்தகம் என செயல்பட துவங்கியது. இதன் அருகே இரு மரங்கள் பட்டுப் போனதால் காற்றின் வேகத்திலோ அல்லது தானாகவோ முறிந்து கீழே விழுவதற்கு வாய்ப்பு உள்ளது.
எனவே விபத்திற்கு முன்னதாக அம்மரங்களை அகற்ற வேண்டும் என மக்கள் வலியுறுத்தினர்.