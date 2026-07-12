காயமடைந்து பறக்க முடியாமல் தவித்த மயிலுக்கு விவசாயி உதவி
காயமடைந்து பறக்க முடியாமல் தவித்த மயிலுக்கு விவசாயி உதவி
ADDED : ஜூலை 12, 2026 01:19 AM
கமுதி: கமுதி கோட்டைமேடு அருகே மயில் காயமடைந்து பறக்க முடியாமல் தவித்த நிலையில் விவசாயி மீட்டு வனத்துறையினரிடம் ஒப்படைத்தார்.
கமுதி அருகே கோட்டைமேடு பசும்பொன் முத்துராமலிங்கத்தேவர் நினைவு கல்லுாரி எதிரே விவசாயி விநாயகத்துக்கு சொந்தமான தோட்டம் உள்ளது.
இங்கு வந்த மயில் காலில் அடிபட்டு பறக்க முடியாமல் தவித்தது. இதை பார்த்த விவசாயி விநாயகம் மயிலை மீட்டார். பின் பரமக்குடி வனத்துறையினருக்கு தகவல் தெரிவித்தார்.
இதன் அடிப்படையில் பரமக்குடி வனச்சரக வனவர்கள் சந்தோஷ்குமார், மகாதேவன் மயிலை மீட்டு கமுதி கால்நடை மருத்துவமனையில் முதலுதவி சிகிச்சை அளித்தனர்.
பின் பரமக்குடி வனச்சரக அலுவலகத்திற்கு கொண்டு செல்லப்பட்டது.
மயில் முழுமையாக குணமடைந்த பிறகு வனப்பகுதியில் விடப்படும் என்று வனத்துறையினர் தெரிவித்தனர். காயமடைந்த மயிலை மீட்ட விவசாயி விநாயகத்தை மக்கள் பலர் பாராட்டினர்.