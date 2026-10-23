/உள்ளூர் செய்திகள்/ராமநாதபுரம்/மழையால் விவசாயிகள் மகிழ்ச்சி
ADDED : அக் 22, 2026 05:29 PM
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சிக்கல்: சிக்கல், இதம்பாடல், வாலிநோக்கம், மேலச்செல்வனுார் உள்ளிட்ட சுற்றுவட்டார கிராம பகுதிகளில் நேற்று (அக்.,21) மழை பெய்தது.
இவ்விடங்களில் நெல் வயில்களில் விதைப்பு செய்துள்ள நிலையில் பெருவாரியான வயல்களில் தண்ணீர் தேங்கியுள்ளது. தற்போது நெற்பயிர்கள் முளைத்து வரும் நேரத்தில் மழை பெய்துள்ளது மகிழ்ச்சி அளிக்கிறது. இன்னும் கூடுதல் மழைப்பொழிவை எதிர்பார்க்கிறோம். கண்மாய், ஊருணி உள்ளிட்ட நீர் நிலைகளில் இன்னும் கூடுதல் மழை பெய்தால் பயனுள்ளதாக இருக்கும் என விவசாயிகள் கூறினர்.