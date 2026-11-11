/உள்ளூர் செய்திகள்/ராமநாதபுரம்/விவசாயிகள் மகிழ்ச்சி
UPDATED : நவ 11, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 10, 2026 09:52 PM
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முதுகுளத்துார்: முதுகுளத்துார் அதனை சுற்றியுள்ள கிராமங்களில் நேற்று முதல் குளிர்ந்த காற்றுடன் மழை பெய்தது. வெண்ணீர்வாய்க்கால், புளியங்குடி, வெங்கலகுறிச்சி, காக்கூர் உள்ளிட்ட கிராமங்களில் மழை பெய்தது. நிலத்தில் தண்ணீர் தேங்கியதால் விவசாயிகள் மகிழ்ச்சி அடைந்தனர்.
முதுகுளத்துார் பேரூராட்சி தெருக்களில் தண்ணீர் தேங்கி சேறும் சகதியுமாக மாறியதால் மக்கள் சிரமப்படுகின்றனர். தண்ணீர் தேங்கும் தாழ்வான பகுதிகளில் புதிதாக ரோடு அமைக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று மக்கள் கோரிக்கை விடுத்தனர்.